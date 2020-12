Klasyki i nowości – najlepsze świąteczne filmy, jakie możecie obejrzeć

Świąteczne filmy, czyli gatunek sam w sobie

Poszukiwania świątecznego filmu są paradoksalnie bardzo łatwe, ponieważ przez lata gatunek ten wykształcił się na tyle, że bardzo dobrze wiemy, jakich cech szukać w danych produkcjach. Jest ich całkiem sporo i są zazwyczaj różnie wymieszane, ale większość z nich opiera się na dość klasycznych schematach. Wiele osób twierdzi, że warunkiem niezbędnym do spełnienia przez film jest obecność śniegu i trudno się z takim stwierdzeniem nie zgodzić, skoro to właśnie biały puch jest błyskawicznie kojarzony z okresem Bożego Narodzenia. Tym bardziej, że w skali kraju widujemy go w dużej ilości coraz rzadziej, więc chociaż na ekranie telewizora można popodziwiać ładne, białe widoki.

Filmy z motywem Bożego Narodzenia to często opowieści dotyczące przemiany bohatera, który lekceważy i ignoruje znaczenie Świąt, stawiając ponad nie swój dobrobyt, majątek czy inne wartości. Zdarza się też, że trauma z przeszłości ma największy wpływ na takie postacie, dlatego celem fabuły jest przedstawienie takiej sytuacji ora zbudowanie szansy na zmianę charakteru. To najczęściej stosowany szablon na fabułę, ale mimo to w większości przypadków działa. Wszyscy szukamy w tych filmach rodzinnej atmosfery, trochę humoru, zadumy i refleksji. W tle zazwyczaj rozbrzmiewają świąteczne melodie, mniej lub bardziej znane, a tak zwany happy end jest bardziej niż pewny.

Najlepsze świąteczne filmy zza granicy

Ekspres polarny

Prześwietna animacja ukazująca, jak bardzo może zmienić się wiara w Święta i Świętego Mikołaja, gdy tylko wybierze się odpowiedni cel i wyruszy w drogę. Ekspres Polarny zmierza na biegun północny, a jednym z jego pasażerów staje się młody chłopiec, który ewidentnie tego potrzebował. Być może jak część z nas.

Grinch: Świąt nie będzie

Chyba każdy z nas zna choć jedną osobę, która nie podziela entuzjazmu i atmosfery Świąt Bożego Narodzenia, więc może właśnie dla nich powstał film o Grinchu. Jeden z mieszkańców Ktosiowa zamierza zniszczyć Święta innym, ale czeka go spora niespodzianka i przemiana, w którą nigdy nie wierzył.

Kevin sam w domu

Klasyka klasyków wśród Polaków, podczas gdy wiele innych krajów kompletnie nie rozumie fenomenu tej produkcji. Dla nas to prawdziwa tradycja – coroczny seans „Kevina samego w domu” oraz drugiej części „Kevin sam w Nowym Jorku” na Polsacie.

Mikołaj z 34 ulicy

Jeden z moich ulubionych filmów świątecznych, który znakomicie przedstawia przemianę głównej bohaterki odgrywanej przez Whoopi Goldberg. Z osoby zupełnie nieprzekonanej w ducha świąt stanie się… a sami się przekonacie dokąd doprowadzi ją historia, w której zobaczycie prawdziwego Świętego Mikołaja.

Firmowa gwiazdka

Jeśli potrzebujecie trochę prawdziwego śmiechu, to „Firmowa gwiazdka” może okazać się jedną z lepszych propozycji. Pełen humoru film ukazuje jak może wyglądać przedświąteczna impreza, nad którą organizatorzy stracą kontrolę. Lepiej nie róbcie tego w domu!

Jak Frost

Coroczna powtórka filmu nie wystarcza i można go obejrzeć w telewizji znacznie częściej, ale zdecydowanie warto. Po śmierci ojca młody chłopak odgrywa, że bałwan stojący przed jego domem ożywa. To ostatnia szansa na spotkanie z ojcem – czy obydwaj to wykorzystają? Są emocje, jest rodzina, śnieg, hokej i dobra muzyka.

W krzywym zwierciadle: Witaj święty Mikołaju

Zdecydowany faworyt wśród klasyki, jeśli chodzi o komedie. Oglądany od lat niezmiennie bawi, choć premiera odbyła się w 1989 roku. Co może pójść nie tak, jeśli zechcecie zorganizować idealne święta dla swojej rodziny? Przekonajmy się.

Najlepsze świąteczne filmy made in Poland

Listy do M

W tym roku nie doczekaliśmy się kinowej premiery nowej odsłony „Listów do M” ale bez przeszkód obejrzycie w Sieci poprzednie. Każdy z nich świetnie wprowadza nas w świąteczną atmosferę, ukazując jak ważne są wartości rodzinne i zaufanie.

Last minute

Jak mogą wyglądać Święta na wakacjach? Egzotyczny wyjazd w tym wyjątkowym czasie może przynieść sporo korzyści, a przede wszystkim odpoczynek, ale co się wydarzy już na miejscu w Egipcie, skoro biuro podróży zbankrutowało…

Noc Świętego Mikołaja

Jak w roli Świętego Mikołaja sprawdzą się skazańcy? Dwóch z nich zostaje zatrudnionych do odgrywania jego roli, co oczywiście przyniesie noc pełną sukcesów i problemów, ale wszyscy czekamy na szczęśliwy finał.

Świąteczna przygoda

Splatające się historie przeróżnych osób – księgowego, małej dziewczynki oraz Młodego Anioła Śmierci – z Bożym Narodzeniem w tle. Wspomniany księgowy ma na sumieniu kradzież większej sumy pieniędzy, natomiast mała Angelika organizuje zbiórkę na Dom Dziecka.

Świąteczne filmy na platformach VOD

Kronika świąteczna

Uratowanie Świąt może być nie lada wyzwaniem, ale rodzeństwo, które jest odpowiedzialne za rozbicie sań św. Mikołaja nie zrezygnuje z takiego zadania. Hit Netfliksa doczekał się już kontynuacji, a pierwszą część zobaczycie już teraz. Główną rolę, czyli św. Mikołaja zagrał Kurt Russel.

Klaus

Pierwsza animacja Netfliksa opowiadająca o młodym listonoszu, który staje przed arcytrudnym zadaniem dostarczenia listu na niewielką wyspę za kołem podbiegunowym. Atmosfery świąt tam nie uświadczy i mało kto w ogóle wysyła tam listy.

Grinch

Nowa odsłona przygód Grincha, który w animacji nie zmienia swojego celu zniszczenia świąt w Ktosowie, ale tym razem jego losy potoczą się trochę inaczej. Ciepła i miła dla oka bajka nie tylko dla najmłodszych.

Uziemieni na gwiazdkę

Kraina lodu

O tym, jak istotne są więzi rodzinne można przekonać się właśnie na seansie „Krainu lodu”, gdzie dwie siostry staną przed nie lada wyzwaniem, a ich relacja zostanie wystawiona na silną próbę. To, że ktoś jest inny, nie zawsze oznacza, że należy go skreślać.

Nowe świąteczne filmy już w drodze!

Nie doczekamy się w tym roku premiery nowych Gwiezdnych Wojen czy przygód Bonda, ale nie zabraknie nowych filmów świątecznych. Z nowości warto wymienić „Christmas Unwrapped” Lifetime’a, „Holidate” od Netfliksa, który przygotował także „Pan Jangle i świąteczna podróż” oraz 2. część „Zamiany z księżniczką”. Powstał też musical „Christmas on the Square” z Dolly Parton.