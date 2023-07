Zamiast wakacji wybrali naukę. W Koszycach uczą się o uczeniu

Na łamach Antywebu rzadko poruszamy temat wydarzeń adresowanych do społeczności akademickiej. Niektóre są jednak na tyle ciekawe, że warto poświecić im kilka słów. Właśnie takim wydarzeniem była szkoła letnia Eastern European Machine Learning Summer School.

Wydarzenie, którego początki sięgają 2018 roku to inicjatywa trójki rumuńskich naukowców pracujących w DeepMind. To laboratorium prowadzące badania nad sztuczną inteligencją, którego właścicielem jest Google. To właśnie m.in. dzięki wsparciu DeepMind przedsięwzięcie organizowane przez grupę entuzjastów mogło stać się wydarzeniem cyklicznym. Dotychczas zajęcia odbywały się w Rumunii, Polsce, Węgrzech i Litwie. W tym roku letnia szkoła EEML została zorganizowana w słowackim mieście Koszyce, w dniach od 10 do 15 lipca. Postanowiliśmy udać się na miejsce i sprawdzić, na czym konkretnie polega to wydarzenie i czego można się tam nauczyć.

Wschodnioeuropejska Letnia Szkoła Uczenia Maszynowego – gdzie młodość spotyka doświadczenie

Jak dowiedzieliśmy się na miejscu, EEML to przede wszystkim platforma przekazywania wiedzy eksperckiej najzdolniejszym studentom kierunków technicznych. Zespół uczestników składa się bowiem ze starannie wyselekcjonowanych kandydatów. Spośród wszystkich nadesłanych aplikacji wyłoniono grupę 160 studentów z 41 krajów. To właśnie ta grupa otrzymała możliwość spotkania z 27 ekspertami z 20 różnych instytucji z całego świata.

Czego konkretnie można się nauczyć podczas Eastern European Machine Learning Summer School? Wybranych zagadnień z takich dziedzin jak głębokie uczenie, widzenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego, etyka w uczeniu maszynowym czy praktyczne zastosowania uczenia maszynowego w medycynie i robotyce.

O tym, czego uczą się studenci podczas EEML wypowiedzieli się m.in. Michal Valko z DeepMind oraz Juraj Malcho z ESET

Dlaczego studenci rezygnują z tygodnia wakacji?

Na temat istotności przekazywanej wiedzy wypowiedział się Juraj Malcho, dyrektor techniczny firmy ESET. W rozmowie z nami zwrócił uwagę na to, że sztuczna inteligencja powoli przenika do mainstreamu, stając się tematem ogólnospołecznym. To bardzo istotne, by od początku uczestniczyć w debacie na temat rozwoju AI i wyzwaniach z tym związanych. Tym, co stanowi duży powód do radości jest fakt, że dzięki Eastern European Machine Learning Summer School w rozwoju AI i uczenia maszynowego będą mogli uczestniczyć również studenci z Europy Środkowej i Wschodniej. To właśnie takie wydarzenia jak to sprawiają, że specjalistyczna wiedza przekazywana jest również osobom z naszej części świata.

Sama wiedza nie jest jednak jedynym czynnikiem sprawiającym, że studenci kierunków technicznych poświęcili tydzień wakacji na podróż do miasta nieszczególnie kojarzącego się z turystyką. Juraj Malcho podkreślił, że bardzo interesująca jest również możliwość wymiany opinii z ekspertami od AI, często najlepszymi z najlepszych. Mowa tu nie tylko o pracownikach DeepMind, ale chociażby wspomnianego ESET. W gronie prelegentów znaleźli się również naukowcy z tak istotnych ośrodków badawczych jak Massachusetts Institute of Technology, Uniwersytet Cambridge czy McGill University z Motrealu.

Naszych czytelników, którzy aktualnie studiują na kierunkach technicznych gorąco zachęcamy do zainteresowania się ofertą EEML. Kolejna letnia szkoła odbędzie się zapewnie już w przyszłym roku, a dla wymiany doświadczeń z takimi specjalistami warto poświęcić kilka dni wakacji.