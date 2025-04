To perełka wśród nowości Disney'a. Nowe odcinki już niebawem

Świat "Gwiezdnych Wojen" nieustannie się rozrasta, oferując fanom nowe historie, lecz wśród nich nie brakowało produkcji, które nie przypadały do gustu fanom. Nietrafione pomysły lub po prostu mało udane projekty mogły zrazić do całego uniwersum sporo osób, ale tym razem, po sukcesie "Opowieści Jedi" i "Opowieści z Imperium", Disney zaprasza widzów w mroczne zakamarki galaktycznego podziemia w serialu "Star Wars: Tales of the Underworld". Polski tytuł nie został na razie ujawniony.

Nowy serial w świecie Gwiezdnych Wojen. Co wiemy o Tales of the Underworld

Fabuła serialu skupia się na przestępczym podziemiu, które do tej pory było jedynie tłem dla głównych wydarzeń sagi. Twórcy obiecują mroczniejszy klimat i perspektywę złoczyńców, co z pewnością przyciągnie widzów spragnionych nowych wrażeń. W centrum wydarzeń znajdą się dwie ikoniczne postacie: Asajj Ventress i Cad Bane. To znakomita wiadomość dla każdego fana, ponieważ świat Star Wars jest niesamowicie bogaty w postacie, światy i historie, ale dotychczas to czołowe postacie grały pierwsze skrzypce we wszystkich projektach, dlatego nie mieliśmy okazji zgłębić wątków drugoplanowych bohaterów, którzy nie są przecież mniej interesujący.

Asajj Ventress, była uczennica hrabiego Dooku, po zdradzie ze strony Sithów, stała się łowczynią nagród. Serial ukaże jej zmagania z przeszłością i poszukiwanie nowego miejsca w galaktyce. Zwiastun zdradza, że Ventress nawiąże nieoczekiwany sojusz z padawanem uciekającym przed rozkazem 66. Widzimy ją w podartej pelerynie, dzierżącą żółty miecz świetlny, co jest znaczącym odejściem od jej znanych czerwonych ostrzy. Ventress zmierzy się także z tajemniczym przeciwnikiem z czerwonym mieczem świetlnym, prawdopodobnie nowym inkwizytorem.

Cad Bane, jeden z najbardziej niebezpiecznych łowców nagród w galaktyce, znany z "Wojen klonów" i "Księgi Boby Fetta", będzie musiał zmierzyć się z cieniami swojej przeszłości. Jego relacja ze starym przyjacielem, który teraz stoi po stronie prawa, będzie kluczowym elementem fabuły. W zwiastunie widzimy Bane'a w dynamicznej walce blasterowej, co zapowiada pełne akcji odcinki. W serialu powróci także Theelinka Latts Razzi, znana z "Wojen klonów", a na plakacie promocyjnym pojawiają się nowe, intrygujące postacie. Grafika przedstawia też Ventress i Bane'a nad symbolem kredytu, co sugeruje, że pieniądze i przetrwanie będą głównymi motywami serialu.

Star Wars: Tales of the Underworld - zwiastun i data premiery

W rolach głównych, w oryginalnej wersji językowej, ponownie usłyszymy Nikę Futterman jako Asajj Ventress i Corey'ego Burtona jako Cad Bane’a. W obsadzie znaleźli się również Artt Butler, Lane Factor, AJ LoCascio, Clare Grant, Dawn-Lyen Gardner oraz Eric Lopez. Za sterami produkcji stoi Dave Filoni, twórca "Wojen klonów", "Rebeliantów" i "The Mandalorian", we współpracy z Atheną Portillo i Carrie Beck, a scenariusz napisał Matt Michnovetz. Josh Rimes i Alex Spotswood dopełnili natomiast zespół produkcyjny.

"Star Wars: Tales of the Underworld" ma na celu przywrócenie uwielbianych antagonistów z "Wojen klonów" i zgłębienie ich mniej znanych historii. Serial ma zdecydowanie szansę stać się kolejnym hitem w uniwersum "Gwiezdnych Wojen", oferując fanom świeże spojrzenie na mroczniejszą stronę galaktyki, co udało się np. w "Opowieściach Imperium". Ta animowana antologia, składająca się z sześciu odcinków, zadebiutuje 4 maja - idealnie w Dzień Gwiezdnych Wojen.