Czy da się nagrać film za pomocą iPhone’a? Aparat to raczej nie jest najmocniejsza strona urządzeń firmy z Cupertino, a mimo to odpowiedź brzmi: tak. Dowiódł tego nie byle kto, bo Park Chan-wook.

Ceniony koreański reżyser filmowy wziął udział w kampanii “Shot on iPhone” i przy pomocy iPhone’a 13 Pro nagrał film krótkometrażowy. Mężczyzna jest znany głównie z thrillera Oldboy z 2003 oraz filmu Służąca z 2016 roku - obydwie produkcje zostały dobrze nagrodzone.

Tym razem Chan-wook poszedł w nieco innym kierunku i jego krótkometrażowy, trwający dwadzieścia minut film, nagrany przy współpracy z Apple reprezentuje gatunek fantasy i opowiada o sztukach walki.

Life Is But a Dream - bo taki właśnie tytuł nosi produkcja koreańskiego reżysera - jest dostępny do obejrzenia za darmo w serwisie YouTube. Film ma dość mroczną atmosferę i początek ma dużo elementów horroru. Fabuła skupia się na grabarzu, który decyduje się rozkopać grób w celu obudzenia ducha szermierza. W dalszej części filmu zostaje wybudzony kolejny duch (wiem jak to brzmi, ale dajcie szansę), a cała produkcja zaczyna przypominać mieszankę akcyjniaka, czarnej komedii, horroru, romansu i nawet musicala - typowe koreańskie show.

Apple poza samym filmem udostępniło materiał zza kulis, w którym widać, jak cała ekipa filmowa korzysta z iPhone’ów 13 Pro. Telefon był wykorzystywany na gimbalach i różnego rodzaju statywach. Park Chan-wook pochwalił najlepszy obecnie model smartfona od kalifornijskiego giganta za szybką zmianę ostrości, rozmycie tła i robienie zdjęć w słabym świetle.

Na sam koniec koreański reżyser powiedział, że Life Is But a Dream to realizacja historii, którą miał już w głowie bardzo długo i cieszy się z możliwości pokazania swojego dzieła szerszej widowni. Mężczyzna przyznał również, że myśląc o projekcie nie miał w głowie żadnej konkretnej kamery - jak się okazuje, iPhone 13 Pro wystarczył.