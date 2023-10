Wiemy, kiedy będziecie mogli odebrać zaginione paczki z FIFA 23 w EA FC 24 - jest jeden haczyk

Tuż przed końcem cyklu życia FIFY 23 do gry trafiły różnego rodzaju zadania, które umożliwiały odbiór nagród już w EA FC 24. Miały one w założeniu ułatwić graczom start w rozgrywkach Ultimate Team, dzięki paczkom, piłkarzom na wypożyczenie czy czasowo zwiększonej ilości zarabianych monet, ale po drodze gdzieś wyparowały, powodując u posiadaczy wirtualnych klubów niemałą irytację. Na szczęście mamy dobre wiadomości – nagrody zostaną przypisane do waszych kont już lada moment.

EA w końcu odpowiedziało – nagrody jeszcze w tym tygodniu

Od premiery FC 24 minęły już niespełna dwa tygodnie, a gracze, którzy wykonali szereg – nierzadko żmudnych – zadań z okresu pre-season w FIFA 23 dalej nie uświadczyli na kontach obiecanych nagród. Miały one zagwarantować spory boost do rozwoju klubu w pierwszych dniach trybu Ultimate Team, ale EA Sports – z powodów znanych tylko i wyłącznie sobie – postawiło przypisanie paczek do kont odłożyć w czasie. W końcu jednak doczekaliśmy się oficjalnej odpowiedzi community managera EA – nagrody będzie można odebrać w grze już jutro. Nie znamy dokładnej godziny, ale śmiało można celować w 19:00 – wtedy bowiem do gry zazwyczaj trafia nowa zawartość.

Żeby nie było tak wesoło, to twórcy przygotowali pewien haczyk. Nagrody będzie można odebrać poprzez zalogowanie się do Ultimate Team od 12 października do 12 listopada – po tym terminie przepadną.

O jakich nagrodach mowa? Między innymi o zestawach paczek – w tym nawet tak mocnych, jak opcja 3 zawodników o ocenie ogólnej 84+ czy podwójnej paczce rzadkich zawodników – podstawowej karty Hero do wypożyczenia na 5 spotkań, czy premii do zarobków meczowych, w wysokości 1000 monet na 5 meczów. Jeśli więc dopiero zakładacie swój klub, to takie doładowanie pozwoli Wam w znacznym stopniu nadrobić dystans między graczami, którzy na wirtualne boiska wbiegli w dniu premiery.