Felix Baumgartner, którego życie toczyło się na granicy tego, co ekstremalne i tego, co niemożliwe, zmarł wczoraj, 17 lipca we Włoszech. Przyczyną śmierci był wypadek na paralotni. Startował z miejscowości Porto Sant'Elpidio. To miał być zwykły lot, jeden z setek podobnych w jego karierze. Tym razem jednak coś poszło inaczej. Legendarny skoczek miał 56 lat.

