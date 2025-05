Potężna funkcja ChatGPT już dostępna dla każdego. I to za darmo!

ChatGPT umożliwia korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji. To potężne narzędzie, dzięki któremu zadania, które do tej pory wymagały poświęcenia mnóstwa czasu, wykonywane są właściwie błyskawicznie. Do tej pory słynął jednak głównie z odpowiedzi udzielanych w formie tekstowej. Niektórzy wiedzieli, że oprócz ChatGPT, w ofercie OpenAI pozostaje jeszcze jedno narzędzie. O czym konkretnie mowa? To Sora, czyli oprogramowanie z AI służące do generowania obrazów i materiałów wideo. Właśnie zaszła w nim istotna zmiana, z której ucieszy się niemal każdy. Oto bowiem niektóre rozwiązania Sora zostały udostępnione za darmo. Choć niestety nie to, na które liczylibyśmy najbardziej.

Sora: generator grafiki od ChatGPT już w części darmowy

Od niedawna użytkownicy darmowej wersji ChatGPT mogą korzystać również z Sora. To narzędzie, które pomaga przekształcić polecenie zadane pisemnie w dowolną grafikę. Może to być zarówno grafika statyczna, jak i wideo. Do tej pory, by móc skorzystać z Sora, trzeba było opłacić subskrypcję ChatGPT. To już jednak historia. Moduł generowania grafiki Sora właśnie został udostępniony wszystkim chętnym zupełnie za darmo. Nic, tylko się cieszyć, choć oczywiście za niektóre funkcje nadal trzeba płacić. O czym konkretnie mowa?

Niestety o generowaniu wideo, czyli tym, z czego Sora słynie najbardziej. Za darmo możemy generować wyłącznie obrazy i to w ograniczonym zakresie. Jak donoszą użytkownicy, każdy ma możliwość wygenerowania od 5 do 10 grafik dziennie.





Źródło: Depositphotos

Czy opłaca się płacić za ChatGPT?

Nieodpłatne udostępnienie generatora obrazów Sora sprawia, że płatny wariant ChatGPT stał się jeszcze bardziej nieopłacalny. Przyda się właściwie tylko tym, którym nie wystarczają spore możliwości darmowej wersji. Mowa tu zwłaszcza o tych, którzy chcieliby generować wideo przy pomocy Sora. Czy i ta funkcja kiedyś będzie darmowa? Tego na ten moment niestety nie możemy przewidzieć.