AI na sali sądowej. Mężczyzna wypowiedział się "zza grobu"

Sztuczna inteligencja już teraz wciela się w prawdziwe osoby. Jeżeli myślałeś, że to tylko pomysł rodem z filmów Science Fiction, to sytuacja z Arizony powinna cię przekonać, że takie rzeczy już się dzieją.

W Chandler, w stanie Arizona, podczas procesu skazanego za zabójstwo Gabriela Horcasitasa doszło do historycznego momentu w amerykańskim sądownictwie. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, w sali sądowej „przemówił” Christopher Pelkey — mężczyzna, który zginął cztery lata wcześniej w wyniku incydentu związanego z agresją drogową. To pierwszy przypadek w historii stanu, a być może i całego kraju, kiedy cyfrowo odtworzona ofiara wygłasza własne oświadczenie podczas rozprawy sądowej.

Reklama

Zmarły "przemówił" podczas rozprawy sądowej

Wzruszający materiał wideo przygotowali bliscy Pelkeya — siostra Stacey Wales wraz z mężem. Korzystając z technologii AI, stworzyli wizerunek oraz głos zamordowanego, łącząc je z rzeczywistymi nagraniami i zdjęciami z jego życia. Dzięki temu udało się odtworzyć nie tylko jego wygląd, ale również poczucie humoru i wyjątkową osobowość.

W wideo „Christopher” zwracał się bezpośrednio do swojego zabójcy. Podkreślił, że gdyby spotkali się w innych okolicznościach, to mogliby pewnie zostać przyjaciółmi, a także powiedział, że wierzy w przebaczenie. W nagraniu zastosowano również filtr postarzający, by pokazać, jak zmarły mógł wyglądać za kilkadziesiąt lat, gdyby tylko dożył sędziwego wieku.

Pod wpływem emocjonalnego przekazu sędzia zasądził wyrok wyższy, niż wnioskowała prokuratura. Gabriel Horcasitas został skazany na 10,5 roku więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci, choć prokuratura wnioskowała o 9,5 roku.

Rodzina Pelkeya podkreśla, że celem nagrania nie było wywieranie wpływu na wyrok, lecz uczczenie pamięci ukochanego syna, brata i wujka. Wzruszające reakcje, zwłaszcza dzieci z rodziny, były dla nich potwierdzeniem, że podjęli właściwą decyzję.

Choć wielu uznało nagranie za przełomowe i niezwykle poruszające, technologia ta wzbudza również obawy. Eksperci zwracają uwagę na potrzebę stworzenia jasnych wytycznych dotyczących wykorzystania AI w sądownictwie. Chodzi nie tylko o kwestie autentyczności i emocjonalnego wpływu, ale również o potencjalne nadużycia.

Grafika: depositphotos