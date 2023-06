AWS poszerza zakres kompleksowego środowiska do nauki, rozwoju i profesjonalnego zarządzania narzędzi AI.

Amazon Web Services zyskuje ważne wsparcie w walce o dominację na rynku AI. Amerykański gigant ogłosił, że Technology Innovation Institute w Abu Zabi opracował swój pierwszy duży model językowy przy użyciu Amazon SageMaker – kompleksowego oprogramowania do uczenia maszynowego. Nazywa się Falcon 40B i może pochwalić się imponującą pojemnością 40 miliardów parametrów.

Falcon 40B najwyżej sklasyfikowany modelem open-source

SageMaker bazuje na dwudziestoletnim doświadczeniu Amazonu w tworzeniu aplikacji do uczenia maszynowego. Oprogramowanie pozwala od podstaw stworzyć model językowy przy użyciu wstępnego przetwarzania danych i szerokiego wachlarza zadań szkoleniowych. To właśnie przy pomocy tego narzędzia powstał Falcon 40B, czyli podstawowy duży model językowy (LLM), wytrenowany na 1 bilionie tokenów.

Użytkownicy mogą wykorzystać go do konstruowania narzędzi AI, które rozpoznają obrazy, tłumaczą treści i odpowiadają na pytania, a sam Falcon 40B zapewnia długoterminową ochronę zasobów danych. Wykazuje się przy tym wysoką wydajnością, dzięki czemu został najwyżej sklasyfikowany modelem open-source w tabeli liderów Hugging Face.

Użytkownicy, którzy dopiero zaczynają przygodę z AI mogą przetestować Falcona w Amazon SageMaker JumpStart, czyli centrum uczenia maszynowego, gdzie początkujący znajdą wstępnie wytrenowane modele i gotowe szablony rozwiązań, przyspieszające i ułatwiające pracę.

To kontynuacja działań podjętych przez AWS na początku roku. Firma ogłosiła wtedy szereg nowych rozwiązań, mających na celu rozwinięcie portfolio uczenia maszynowego i wspierania idei generatywnego AI. Wtedy też udostępniono chmurową usługę Bedrock, służącą do budowania i skalowania narzędzi AI oraz Amazon CodeWhisperer, czyli system wspierania programistów. Sztuczna inteligencja pomaga w pracy, podpowiadając na bieżąco fragment kodu, w oparciu o analizę komentarzy i wcześniej wpisanego kodu.

Amazon Web Services zmierza w ten sposób do stworzenia kompleksowego środowiska do nauki, rozwoju i profesjonalnego zarządzania narzędziami AI, demokratyzując dostęp do generatywnej sztucznej inteligencji.

