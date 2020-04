Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wraz z ogłoszeniem pandemii koronawirusa pojawiła się niemal natychmiast dużych rozmiarów „infodemia”, czyli zalew prawdziwych i nieprawdziwych informacji na temat tego wirusa. Zwykły użytkownik internetu nie jest w stanie sam ocenić ich prawdziwości, a często te nieprawdziwe przekazuje dalej poszerzając zasięg fakenewsów.

W tym celu stworzono właśnie projekt #FakeHunter, którego podstawą jest rozszerzenie do Google Chrome i Firefoksa, dzięki któremu to każdy internauta po natrafieniu w sieci na informację związaną z koronawirusem, będzie mógł ją szybko przesłać przy pomocy prostego formularza i w odpowiedzi uzyskać wiarygodną odpowiedź, zweryfikowaną przez specjalistów skupionych wokół tej akcji społecznej..

Co ważne, nie wysyłamy tu samych linków do artykułów, ale zaznaczamy konkretny fragment z danego artykułu, z krótką informacją, co w nim wzbudza nasze wątpliwości.

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyna Orłowska:

#FakeHunter to odważny krok w walce z dezinformacją. Projekt ma na celu walkę ze wspólnym wrogiem w obliczu infodemii. Do udziału w akcji i używania naszego narzędzia zachęcamy wszystkich internautów i dziennikarzy, by wspólnie stawić czoła temu wyzwaniu.

Możemy również bezpośrednio stać się fakehunterem i sami weryfikować przesyłane przez internautów informacje. W tym celu trzeba wypełnić już nieco dłuższy formularz na tej stronie. Początkowo w weryfikacji treści o koronawirusie zamieszczanych w sieci będzie brała udział grupa 200 osób, które w następnym etapie będzie rekrutować kolejne osoby.

Rozszerzenie #FakeHunter znajdziecie do pobrania z Chrome Web Store oraz z Firefox Add-ons.