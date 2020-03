To najbardziej przerażająca z map: pokazuje dlaczego koronawirus rozprzestrzenia się tak szybko

Zobacz też: 49% Polaków zrobiło zapasy na czas kwarantanny. Część na 2 tygodnie, a część na miesiąc i dłużej

Mama powstała w oparciu o dane lokalizacyjne zgromadzone przez firmę X-Mode, które następnie zostały zaaplikowane do platformy specjalizującej się geoprzestrzennej wizualizacji informacji Tectonix. Celem stworzenia takiej mapy jest chęć śledzenia koronawirusa na świecie. I jedna z takich map przedstawia smartfony na plaży w Fort Lauderdale na Florydzie. Wiosenna przerwa od nauki najwyraźniej służyła podróżom małym i dużym. Po tym jak przerwa dobiegła końca, wszyscy rozjechali się do siebie — i, jak widać na załączonym obrazku, jest to spory obszar. I jeżeli ta mapka nie zapali w nikim lampki ostrzegawczej pt. jak szybko może rozprzestrzeniać się wirus, to chyba nic więcej nie da się już zrobić.

This shows the location data of phones that were on a Florida beach during Spring Break. It then shows where those phones traveled.

First thing you should note is the importance of social distancing. The second is how much data your phone gives off. pic.twitter.com/iokUX3qjeB

— Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 26, 2020