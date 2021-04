Facebook nie planuje poinformować Was o tym, że Wasze dane wyciekły z serwisu

Moje dane znalazły się w tej bazie z wycieku. Część z Was pewnie powie, że sam jestem sobie temu winien, bo sam te dane zamieściłem w Internecie. Ok, ale zgodziłem się na ich udostępnienie tylko danemu serwisowi do zanonimizowanych celów reklamowych, w zamian za darmowe korzystanie z ich usług. Coś za coś – taka niepisana umowa, w której serwis zobowiązuje się do dbania o te dane i skuteczne zapobieganie ich wyciekom. W rezultacie jednak hulają one teraz po sieci, bez żadnej kontroli.

Poza tym tu nie chodzi już tylko o moje dane, ale dane znacznego odsetka ludności na całym świecie. Pamiętacie aferę Cambridge Analytica? Zapewne już nie, ale wtedy mowa była o danych 87 mln użytkowników tego serwisu, a mówiło się, że dostęp do nich miał znaczący wpływ na wynik wyborów w USA czy referendum w sprawie brexitu w Wielkiej Brytanii. Wówczas Facebook sam udostępnił te dane, teraz każdy może wejść w posiadanie podobnych danych w liczbie 500 mln użytkowników.

Aż ciężko teraz przewidzieć, jakie teraz będą skutki takiego wycieku danych. Tym bardziej boli, że Facebook nic sobie z tego nie robi. Tłumaczy się tym, że wyciek ten nie zawierał danych finansowych czy haseł do kont. No super, ale dużo większe spustoszenie mogą wywołać dane osobowe powiązane z osobistym numerem telefonu, które właśnie wyciekły do sieci.

Do tego, jak donosi Reuters, Facebook nie planuje poinformować o tym swoich użytkowników, tych których dane wyciekły, bo nie. W 2019 roku Facebook doszedł do porozumienia z Federalną Komisją Handlu USA w prowadzonej przez nią sprawie nadużywania dostępu do danych użytkowników, w wyniku którego Facebook miał informować o wycieku danych więcej niż 500 użytkowników w ciągu 30 dni od potwierdzenia takiego incydentu.

Wyciek ten nastąpił w 2018 roku, co z tego, że dane upubliczniono teraz? Nieważne, my jesteśmy czyści. Jakie RODO, jakie przepisy stanowe w USA? W dyskusji na ten temat na Hacker News można przeczytać, że podobne przepisy co w UE obowiązują w USA, ale Facebook nic sobie z tego nie robi. Reklamodawców to nie rusza, użytkownicy też zapomną z czasem – biznes będzie się dalej kręcił.

Przedwczoraj na tym samym forum, gdzie upubliczniono dane użytkowników Facebooka zamieszczono informację o sprzedaży również 500 mln danych z kont, tym razem użytkowników serwisu LinkedIn. Zaczynam jednak podejrzewać, że tym ludziom, którzy upubliczniają te dane nie chodzi o pieniądze, tylko chcą nam otworzyć oczy, kim a może bardziej czym jesteśmy dla tych firm.

Kiedyś, jeszcze za czasów Gadu-Gadu byliśmy tylko cyferkami z numerów kont GG, teraz kiedy wielkie koncerny technologiczne są w posiadaniu już wszystkich naszych danych nadal pozostaliśmy cyferkami, ale już tylko na ich kontach bankowych.

Stock Image from Depositphotos.