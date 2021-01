Facebook się zbadał. Co mu wyszło? Że jest chory

Facebook, najpewniej zaniepokojony nastrojami społecznymi, postanowił sobie zbadać: „Jak to jest, w jaki sposób ludzie trafiają na grupy o ekstremalnych poglądach?”. Mając ogrom danych na ten temat, Facebook sobie to sprawdził. I wyszło mu tak, że słyszę już to szuranie ręką po włosach w zakłopotaniu i stwierdzenie: „Ups, chyba uszkodziliśmy świat…”. No, bo tak niestety jest. 64 procent osób, które dołączyły do ekstremistycznych stron o zabarwieniu politycznym, zrobiły to dzięki… rekomendacjom Facebooka. Wiecie, dostajecie czasami propozycje: dołącz do takiej i takiej grupy. To poniekąd pokłosie promowania grup na rzecz dokopania fanpage’om, by płaciły za możliwość dotarcia do nowych odbiorców.

Jak to działa? Dajmy na to, są sobie Darek i Franek (wybaczcie, wszyscy Darkowie i Frankowie – to tylko przypadek). Darek lubi sobie gazetę „Ruch dłubania w nosie cyrklem”. W tej gazecie natomiast nie lubi się „Ruchu dłubania w nosie widelcem”. Franek za to lubi ruch numer dwa i to właśnie on go pociąga. Nakreśliłem Wam w ogromnym skrócie bańki informacyjne: Darek dostanie informację „ci od widelca są źli!”. Franek natomiast odwrotnie.