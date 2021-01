Prawie 20 mld dolarów do kieszeni Apple. Dlatego firmie opłaca się utrzymywać długie wsparcie dla smartfonów

Z racji na to, że rynek smartfonów w krajach takich jak Stany Zjednoczone czy kraje zachodniej Europy powoli się nasyca i większość producentów z roku na rok notuje coraz niższą sprzedaż, firmy zajmujące się telefonami szukają dywersyfikacji swoich dochodów. Dlatego też dużo z nich zwróciło się w stronę tworzenia usług i ich monetyzacji. O ile bowiem coraz mniej wydajemy na telefony, o tyle coraz więcej pieniędzy płynie w kierunku oprogramowania, subskrypcji i mikrotransakcji wewnątrz aplikacji. Ile? To bardzo dobrze widać po sklepie Apple, który 2020 zamyka z rekordowym dochodem i rekordowym wzrostem.

Apple z rekordowym zyskiem i rekordowym wzrostem przychodu z App Store

Na początku trzeba zaznaczyć, że przychód Apple jest estymowany, ponieważ firma nie podaje, ile oficjalnie zarabia na swoim sklepie. Podaje jednak informacje, ile pieniędzy zarobili developerzy, a to jest już infromacja, z której możemy wyciągnąć sporo wniosków. Pamiętajmy bowiem, że Apple potrąca 30 proc. z większości transakcji w swoim sklepie. W niedawnej informacji prasowej firma podała, że od 2008 r. developerzy zarobili w Apple Store 200 mld dolarów. Jest to wartość o 45 mld dolarów większa niż przed rokiem. Jeżeli więc 45 mld to 70 proc. obrotów sklepu, oznacza to, że w 2020 roku na zakupy w Apple Store wydaliśmy 64 mld dolarów. Jest to wzrost o 30 proc. w stosunku do roku 2019, kiedy to w tym samym App Store dokonano transakcji na „zaledwie” 50 mld dolarów. Z powyższego równania wynika też jeszcze jedna ciekawa rzecz, a mianowicie – że w 2020 r. Apple na podatku od każdej transakcji w swoim sklepie zarobiło 19 mld dolarów.