Facebook nagle zaczął się troszczyć o ludzką prywatność? Ze zdziwienia oplułem się herbatą

Oczywiście to, że Facebook postanowił postawić się rządowi Chin w sytuacji, gdy mieszkańcom Hongkongu bez ich zgody zabierane są swobody obywatelskie uznaję za ważny krok, ale jednocześnie nie mogę wyjść ze zdziwienia, dlaczego zarząd portalu zdecydował się na taki krok. Co może kierować Zuckerbergiem, który taką decyzję zapewne musiał osobiście zatwierdzić? Przecież do tej pory Facebook z jednej strony znany jest z tego, że jest w stanie ułożyć się z każdym, jeżeli tylko zapewni to profity platformie, a z drugiej – jego sposoby wykręcania się od politycznej odpowiedzialności są znane na cały świat. Z rodzimego podwórka – nie tak dawno firma odmówiła przyjęcia pozwu, wymigując się tym, że nikt w Facebooku nie mówi po Polsku. Jak rozumiem – po chińsku każdy tam mówi biegle.

Sytuacja w Chinach jest poważna – w co gra Facebook?

Prawo obowiązujące w Hongkongu jest praktycznie pozbawieniem regionu swojej autonomii i dla wielu z 7 mln mieszkających tam osób będzie to oznaczało duże problemy. Powstaje więc pytanie – czy Facebook faktycznie zrobił zwrot o 180 stopni i jest w stanie zrezygnować z profitów w tamtej części świata w imię walki o prawa człowieka, czy też jest to tylko zagrywka PR’owa, mająca podreperować wizerunek portalu i za chwilę się okaże, że po „weryfikacji” nowego prawa serwis wróci do współpracy. Czy jeżeli Facebook rzeczywiście się postawi, to za jego przykładem pójdą inne firmy? I finalnie – czy taki protest może cokolwiek zmienić w postępowaniu chińskiego rządu?

Przyznam się, że nie wiem, jaką grę prowadzi Facebook. A Wy?