Niektóre ze zmian w aplikacjach Facebooka wdrażane są błyskawiczne, na inne czekamy miesiącami. Jest to oczywiście efekt wielu czynników i czasem trudno jest mieć pretensje do giganta, ale przy takiej nowości jak ciemny motyw w aplikacji mobilnej aktualizacja powinna chyba pojawiać się szybciej? Pierwsze wzmianki na temat trybu ciemnego sięgają wiele miesięcy wstecz i już wtedy wydawało się, że na dobre zagości on na urządzeniach mobilnych. Premiera nowych wersji iOS-a i Androida, które systemowo wspierały ciemne motywy i dzięki temu aplikacje mogły dostosować swój wygląd.

Ciemny motyw podbił rynek około rok temu

Największym plusem jednoczesnego dodania ciemnego motywu w systemach operacyjnych oraz aplikacjach firm trzecich jest właśnie fakt opcji uzależnienia wyglądu tych drugich od całego systemu. To sprawia, że gdy z poziomu ustawień platformy aktywujemy ciemny motyw lub skorzystamy z harmonogramu zmiany wyglądu systemu, zmieni się także interfejs aplikacji wspierających tę funkcję. Większość aplikacji, z których korzystam już tę możliwość oferuje, dlatego największym problemem są programy pozostające z jasnym tłem, gdy cała reszta wygląda w miarę spójnie.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙 You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020

Ciemny motyw w aplikacji mobilnej Facebooka nie korzysta z czarnego tła, co mogło zawieść część użytkowników, ale nie wiem, czy sprawdziłby się on równie dobrze, co na Instagramie. Główny serwis Marka Zuckerberga posiada więcej elementów interfejsu, niż Instagram, a treści publikowane na Facebooku są bardziej zróżnicowane – i jeśli chodzi o posty, i jeśli chodzi o sekcję komentarzy. Szary kolor wypada całkiem nieźle i jest o niebo lepszym wyjściem, niż pozostawienie jasnego tła – na zasadzie lepszy rydz, niż nic.

Ciemny motyw na Facebooku dla iOS-a i Androida pojawia się na urządzeniach użytkowników od dłuższego czasu, ale trudno tu dostrzec jakąkolwiek regułę. Na iPhonie ciemny motyw mam od kilku tygodni, ale na Androidzie jeszcze się nie pojawił. Znam osoby, u których sytuacja jest odwrotna, więc najwyraźniej do tej pory obowiązywała nadal zasada testów A/B i użytkownicy byli dobierani według znanych tylko Facebookowi kryteriów.

Ciemny motyw na Facebooku na Androidzie i iPhonie

Od kilkunastu godzin media trąbią jednak o otwartych testach ciemnego motywu na Androidzie i iOS-ie, po tym jak wielkie wdrożenie zapowiedzieli pracownicy Facebooka. W przypadku iPhone’a mówimy o okresie 5 miesięcy od chwili ogłoszenia planów udostępnienia trybu ciemnego, a ponad rok od udostępnienia iOS 13 wspierającego ciemny motyw. Na Androidzie sytuacja rozwijała się jeszcze wolniej, mimo że w maju tego roku Facebook zdołał wprowadzić nowy wygląd serwisu na www wraz z ciemnym motywem.

