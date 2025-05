FAA pod butem Muska. Bestia zostanie spuszczona ze smyczy

SpaceX nie zwalnia tempa i już przygotowuje się do dziewiątego testu Starshipa. Tymczasem FAA wydała zgodę na zwiększenie częstotliwości startów do nawet 25 prób rocznie.

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wydała właśnie długo oczekiwaną zgodę na znaczące zwiększenie liczby startów rakiety Starship z teksańskiej bazy SpaceX – Starbase. Od teraz firma Elona Muska może przeprowadzać aż 25 startów rocznie – pięć razy więcej niż dotychczas. To przełomowa decyzja, która może przyspieszyć rozwój programu eksploracji Marsa, ale także kończy trwające miesiącami napięcia między agencją a SpaceX.

SpaceX dostaje zielone światło

FAA ogłosiła decyzję we wtorek 6 maja, publikując końcową ocenę środowiskową (Environmental Assessment), która stwierdza, że zwiększenie liczby startów i lądowań systemu Starship/Super Heavy "nie wpłynie znacząco na jakość środowiska naturalnego". Tym samym agencja zrezygnowała z konieczności przygotowania pełnego raportu oddziaływania na środowisko (Environmental Impact Statement), który mógłby opóźnić projekt o wiele miesięcy.

To wyraźny zwrot w polityce regulatora – jeszcze przed objęciem urzędu przez administrację Trumpa FAA wielokrotnie opóźniała kolejne testy SpaceX, tłumacząc się koniecznością przeprowadzania kolejnych analiz środowiskowych. Dla wielu obserwatorów była to forma administracyjnego przeciągania procedur wobec najbardziej ambitnego projektu kosmicznego XXI wieku.

Zgoda FAA dotyczy nie tylko samego startu rakiety. SpaceX może teraz przeprowadzać również do 25 lądowań rocznie zarówno dla dolnego członu Super Heavy, jak i górnego – znanego po prostu jako Ship. To umożliwi firmie znacznie częstsze testowanie pojazdu, który ma w przyszłości transportować ludzi i ładunki na Księżyc i Marsa.

Starship to największa i najpotężniejsza rakieta, jaką kiedykolwiek zbudowano. Została zaprojektowana z myślą o pełnej i szybkiej wielokrotnej używalności – kluczowej dla znacznego obniżenia kosztów misji kosmicznych. Według Elona Muska to właśnie Starship ma uczynić kolonizację Marsa ekonomicznie realną. Do tej pory rakieta wykonała osiem lotów testowych, z czego dwa miały miejsce w 2025 roku.

Grafika: SpaceX