2000Możliwość monitorowania własnej przestrzeni za pomocą kamer wiązała się kiedyś z wynajęciem odpowiedniej ekipy, zakupem profesjonalnego sprzętu i instalacją niemałej liczby urządzeń oraz infrastruktury. Dziś realia są zgoła inne, bo dzięki sieci Wi-Fi, Internetowi i bardzo szerokiej gamie produktów na rynku z łatwością możemy zbudować własny system monitoringu, którego możliwości znacząco wykraczają poza to, co kiedyś było szczytem możliwości technologii CCTV. Wśród producentów przygotowujących takie urządzenia jest marka EZVIZ, której dwa produkty trafiły do mnie jakiś czas temu. Są to naścienna kamera z lampą oraz kamera z zasilaniem akumulatorowym. Każda z nich może trafić w zupełnie inne warunki i wpasować się w Wasze potrzeby.

EZVIZ LC3 - kamera, lampa, syrena i wiele więcej

Specyfikacja EZVIZ LC3

Parametry oświetlenia Lampa 1 LED SMD LED Strumień świetlny 700 lumenów (+/-10%) Temperatura barwowa 3000 K Żywotność W przypadku Ta 25°C 30 000 h Luminancja LED Regulacja jasności Klasa szczelności IP65 Parametry kamery Maks. rozdzielczość 4 Mpx (2560 ×1440) Kąt widzenia kamery 157° (po przekątnej), 140° (w poziomie), 75° (w pionie) Zasięg podczerwieni Maks. 10 m Klasa szczelności IP67 Parametry wideo Standard kompresji H.264/H.265 Liczba klatek na sekundę Maks. 30 kl./s, adaptacyjna podczas transmisji sieciowej Cyfrowa redukcja szumów (DNR) 3D DNR Szeroki zakres dynamiki (WDR) Obsługiwane Parametry audio Wejście audio Wbudowany mikrofon wielokierunkowy Wyjście audio Wbudowany głośnik Jakość dźwięku Tłumienie szumów Funkcje Alarm inteligentny Wykrywanie ludzi za pomocą sztucznej inteligencji Podwójne anteny Obsługiwane Rozmowa dwukierunkowa Obsługiwane Funkcje ogólne Anti-Flicker, podwójny strumień, sygnał kontrolny, zabezpieczenie hasłem, znak wodny Parametry sieciowe Łączność bezprzewodowa 802.11 b/g/n wyłącznie w paśmie 2,4 GHz (2T2R, podwójna antena) Konfiguracja sieci Parowanie punktu dostępu Przechowywanie nagrań Magazyn lokalny Wbudowany dysk eMMC 32 GB Magazyn chmurowy Magazyn chmurowy EZVIZ Cloud Kolory Dostępne kolory Czarny Informacje ogólne Temperatura otoczenia (użytkowanie) od -30°C do 50°C, wilgotność 95% lub niższa (bez kondensacji) Zasilanie Prąd przemienny: 110–240 V, 50 Hz / 60 Hz Pobór mocy Maks. 30 W Wymiary produktu 86 × 280 × 120 mm Wymiary opakowania 156 × 152 × 320 mm Waga netto 1038 g Zawartość pakietu z produktem Zawartość pakietu z produktem – Naścienna inteligentna kamera z lampą LC3 – Szablon otworów – Zestaw wkrętów – Skrócony podręcznik użytkownika Certyfikaty: Certyfikaty: CE/RoHS/REACH/WEEE

Pierwszy z modeli EZVIZ LC3 to sporych rozmiarów urządzenie, które możemy zamontować na ścianie lub postawić w dogodnym miejscu. Konstrukcja oferuje dyskretny, nieinwazyjny montaż za pomocą wkrętów (są w zestawie), a odpowiednio przygotowana obudowa pozwala na korzystanie kamery na zewnątrz w przeróżnych warunkach atmosferycznych (stopień ochrony przed pyłem i wodą IP65). Bez przeszkód skorzystamy więc z EZVIZ LC3 koło furtki, przy drzwiach wejściowych, obok bramy garażowej lub na tarasie. W każdym miejscu może pełnić różne role: od swego rodzaju domofonu po kamerę do typowego monitoringu. Jeśli chodzi o jakość obrazu to mamy do dyspozycji kamerę 4 MPX z przesłoną f/2,3 i 10 metrowym zasięgiem widzenia przy 157 stopniach pola widzenia.

Nagrywaj albo monitoruj na żywo

To wystarczające, by móc kontrolować okolicę i wykorzystać kamerę do rozpoznania (nieproszonych) gości, o których obecności będziemy także poinformowani powiadomieniem z aplikacji. Jeżeli ilość światła będzie niewystarczająca, kamera posiada lampę o jasności 700 lumenów, którą możemy uruchamiać automatycznie lub manualnie. Rozmiary urządzenia tłumaczy też obecność syreny o mocy 100 decybeli oraz podwójna antena Wi-Fi 2,4 GHz. Nagrania zapisywane są natomiast we wbudowanej pamięci o pojemności 32 GB. Jak wspomniałem, kamera może też służyć do dwustronnej komunikacji dzięki wbudowanemu głośnikowi i mikrofonom - w razie potrzeby odpowiedni tryb inicjujemy także w aplikacji. W niej znajdziemy też opcję podglądu na żywo, alertów o aktywności oraz historię nagrań. Rejestrować można też sam dźwięk, a nagrane klipy oferują zoom do 8x.

Działaniu aplikacji trudno cokolwiek zarzucić, ponieważ działa stabilnie i oferuje ogrom dodatkowych funkcji. Nawigacja po interfejsie nie będzie trudna nawet dla początkujących użytkowników, a wszystkie informacje podawane są w języku polskim. Dziwi pozostawienie anglojęzycznych znaczników włączenia/wyłączenia, ale najwyraźniej uznano je za tak uniwersalne, że nikt nie powinien mieć problemu z ich zrozumieniem. Zapoznanie się ze wszystkimi możliwościami aplikacji i kamery zajmie dłuższą chwilę, ale zdecydowanie zalecam, by to zrobić, ponieważ wtedy możemy dostosować wszystkie funkcje dokładnie do naszych potrzeb. Warto nadmienić, że system wykorzystuje kodek H.265, dzięki któremu transmisja na żywo oraz zapisywane nagrania generują mniejsze ilości danych, więc zapisanych klipów możemy przechowywać więcej, a obraz na żywo wczytamy nawet ze słabszym połączeniem internetowym. W razie potrzeby zmienimy też rozdzielczość nagrań/transmisji. Dodatkową ofertą jest uruchomienie subskrypcji EZVIZ Cloud, dzięki czemu klipy trafią do chmury producenta i nie będą nadpisywane przez nowsze nagrania we wbudowanej pamięci kamery - jeśli jest to dla nas istotne, to na pewno wsparcie usługi na terenie Polski jest dobrą wiadomość dla każdego potencjalnego użytkownika.

EZVIZ EB3 - kamera z akumulatorem na nawet 4 miesiące

Specyfikacja EZVIZ EB3

Kamera Przetwornik obrazu 3-megapikselowa matryca CMOS 1/2,8" do skanowania progresywnego Minimalne oświetlenie 0,01 lx (F2,0, AGC WŁ.), 0 lx przy podczerwieni Czas otwarcia migawki Migawka adaptacyjna Obiektyw 2,8 mm przy przesłonie f/2.0; 131° (przekątna), 110° (poziomo), 58° (pionowo) Tryb dzień/noc Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem Cyfrowa redukcja szumów (DNR) 3D DNR Noktowizor Odległość IR: 15 m, Odległość kolorowego nocnego widzenia: 15 m Wideo i audio Maks. rozdzielczość 2304 x 1296 Liczba klatek na sekundę 15 kl./s Adaptacyjna podczas transmisji sieciowej Kompresja wideo H.265/H.264 Szybkość transmisji bitów wideo Quad HD; Full HD, Hi-Def. Adaptacyjna szybkość transmisji bitów Szybkość transmisji bitów audio Autoadaptacyjna Maks. szybkość transmisji bitów 1,5 Mb/s Sieć Standard Wi-Fi IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n Zakres częstotliwości 2,4 – 2,4835 GHz Szerokość pasma kanału 20 MHz Zabezpieczenia 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Szybkość transmisji 11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 72 Mb/s Parowanie Wi-Fi Parowanie AP Protokół Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ Cloud Protokół interfejsu Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ Cloud Minimalne wymagania dotyczące sieci 4 Mb/s Funkcje Alarm inteligentny Inteligentne wykrywanie ruchu osób Niestandardowy obszar alarmowy Obsługiwane Rozmowa dwukierunkowa Obsługiwane Funkcje ogólne Anti-flicker, sygnał kontrolny, ochrona hasłem, znak wodny Przechowywanie nagrań Magazyn lokalny Obsługa kart microSD (maks. 256 GB) Magazyn chmurowy Magazyn chmurowy EZVIZ CloudPlay (wymagana subskrypcja) Specyfikacja ogólna Warunki otoczenia (użytkowanie) Od -20°C do 50°C (od -4°F do 122°F), Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) Stopień ochrony IP Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne Zasilanie 5 V DC/2A (kupowane osobno) Pojemność baterii 5200 mAh Pobór mocy Maks. 10 W Wymiary produktu 105,9 x 62,8 x 62,8 mm Wymiary w opakowaniu 103 x 103 x 186 mm Waga brutto 522 g (18,41 uncji) Zawartość pakietu z produktem Zawartość pakietu z produktem - Kamera EB3 – Podstawa przykręcana – Zasilacz – Przewód USB – Płytka montażowa – Szablon otworów – Zestaw śrub i wkrętów – Broszura dotycząca przepisów – Skrócony podręcznik użytkownika Certyfikaty Certyfikaty CE / FCC / UKCA / WEEE / RoSH / REACH

W parze z kamerą z lampą albo samodzielnie może też działać EZVIZ EB3 - autonomicznej kamery z zasilaniem bateryjnym. W odróżnieniu od opisywanego powyżej modelu, który potrzebuje ciągłego zewnętrznego zasilania, ten produkt możemy naładować i zamontować w dowolnym miejscu zapominając o ponownym uzupełnieniu energii przez nawet 120 dni. To pozwoliło zamknąć kamerę w niedużej konstrukcji i obsługiwać ją zupełnie bezprzewodowo.

W pudełku oprócz samej kamerki znajdziemy uchwyt i wkręty pozwalające zamontować EZVIZ EB3 dosłownie wszędzie, gdzie będziemy tego potrzebować. Kamery mają wiele wspólnego (sensor oferujący rozdz. 2K, wykrywanie ruchu, noktowizor, odporność na przeróżne warunki atmosferyczne, jak deszcz, pył i śnieg, komunikacja dwukierunkowa, wsparcie dla H.265), ale wyposażono ją także w system oświetlenia stroboskopowego oprócz syreny, a zamiast wbudowanej pamięci dysponujemy slotem na kary microSD do 256 GB. Akumulator o pojemności 5200 mAh powinien wystarczyć na 4 miesiące nieprzerwanego działania, ale możemy też ją usamodzielnić energetycznie korzystając z innego akcesorium producenta: panelu słonecznego, który łatwo podłączymy do kamery.

Steruj głosowo przez Asystenta Google lub Alexę

Na straży zapisanych przez EZVIZ danych stoi szyfrowanie AES i TLS, a także dwuskładnikowe uwierzytelnienie użytkownika, więc do naszego konta nie dostaną się nieproszone osoby. Mu z drugiej strony mamy pełną swobodę, jeśli chodzi o zarządzanie systemem i jego wykorzystanie, bo w przypadku wizyty pod naszą nieobecność możemy nawet porozmawiać np. z kurierem, który będzie przed bramą, a jeśli na naszym terenie znajdzie się intruz, możemy go wystraszyć syreną, efektami świetlnymi i przygotowanym wcześniej nagraniem audio o dowolnej treści. Tym, co mnie najbardziej usatysfakcjonowało, to bliska współpraca systemu z Asystentem Google i Alexą, dzięki czemu w jednym miejscu możemy zarządzać systemem kamer, w tym uruchamiać podgląd z nich na naszych urządzeniach wydając komendy głosowe.

Niektórzy pozostaną sceptyczni wobec takich rozwiązań, inni maksymalnie wykorzystają ich możliwości. Niezależnie od naszych przekonań i opinii, trudno nie docenić obecnych możliwości technologii, którą można wykorzystać do ochrony i zabezpieczenia naszych własności, a także w celu ułatwienia sobie wykonywania codziennych czynności. Opisywane urządzenia EZVIZ to tylko część ekosystemu zbudowanego przez producenta, ale już na wstępie jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak wszystko zostało przygotowane i opracowane. Zdarzają się pewne potknięcia, ale nie są to rażące problemy. Jedynym kłopotem, jaki generuje obecność takich urządzeń, to rosnąca ochota na jeszcze większe i lepsze wykorzystanie możliwości tego rodzaju systemów, ale na tym skupimy się chyba następnym razem.