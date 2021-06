Exynos z GPU Radeon ma być szybszy od procesorów Apple. Już to chyba słyszałem…

Zacznijmy jednak od nakreślenie tego, jaką pozycję ma Samsung w dzisiejszym świecie półprzewodników, a jest to pozycja dość unikalna. W przeciwieństwie do firm takich jak Apple, Qualcomm, AMD czy nVidia, Samsung nie jest tylko projektantem układów, ale przede wszystkim ich producentem.

Po tajwańskim TSMC, produkującym procesory dla wcześniej wymienionych firm, to właśnie Samsung zajmuje drugie miejsce na światowym podium. Co ważne, tylko te dwie firmy opanowały masową produkcję układów przy użyciu technologii EUVL, pozwalającą schodzić z produkcją na poziom ~5 nm i niżej.

Mogłoby się więc wydawać, że takie połączenie powinno dać efekt synergii, w efekcie którego procesory Samsunga liderowałyby całemu rynkowi. Nic bardziej mylnego, jak narazie linia procesorów Samsunga, produkowana na licencji ARM, czyli Exynos, ma dość kontrowersyjne opinie.

Świadomi klienci, mając do wyboru te same modele telefonu z Exynosem lub procesorem Qualcomma, wybierają tego drugiego. Układy Samsunga nie dość, że nie błyszczą pod względem wydajności, to miały jeszcze tendencje do grzania się.

Jak sobie chce poradzić Samsung z temperaturami nie wiadomo, w kwestii wydajności, jednym z leków ma być zmiana GPU z rdzeni Mali, na opracowane wspólnie z AMD GPU bazujące na architekturze znanej z kart Radeon.

Jak wspomniałem doniesienia o przełomowych Exynosach pojawiały się już w przeszłości i zawsze były weryfikowane negatywnie. Pojedynczy test syntetyczny prototypu o niczym wielkim nie świadczy, tym bardziej, że zestawiany został z A14, którego następca pojawi się na rynku zapewne szybciej niż pokazywany tu Exynos (leaker zaznaczył, że wyniki są niestabilne, a rdzenie CPU będą jeszcze zmienione).

Exclusive: Samsung is testing the AMD GPU in the new Exynos, and the Wild Life test on the 3D Mark has scored 8134 points. It is worth mentioning that the CPU in this test is A77 architecture, for reference only. Each test has different results, we need to wait for more results. pic.twitter.com/Rej9vqyP6s

— Ice universe (@UniverseIce) June 29, 2021