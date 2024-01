Exodus reklamodawców z TV Republika. Kto jeszcze został?

Zamieszanie wokół TVP związane ze zmianami w zarządzie stacji miały szereg nieoczekiwanych konsekwencji. Jedną z nich był (i jest) gwałtowny wzrost popularności telewizji TV Republika, która już wcześniej słynęła z kontrowersyjnych wypowiedzi na antenie i bardzo stronniczego przekazu.

Teraz jednak, ze względu na zmiany w TVP, duża część widzów stacji przerzuciła się właśnie na Republikę, a skok oglądalności nie pozostał bez wpływu na sprzedaż reklam. Problem pojawił się jednak w sytuacji, gdy na antenie obok bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi m.in. o uchodźcach czy osobach LGBT pojawiały się reklamy marek, które głośno deklarowały swoje poparcie dla tych spraw społecznych.

Te reklamy szybko zauważyli aktywiści i zaczęli odpytywać marki na Twitterze, dlaczego reklamują się w tej stacji (o czym pisałem tutaj: Ludzie zauważyli reklamy. Największe firmy w Polsce przepraszają), a te równie szybko zaczęły wycofywać się z kampanii. Jak sytuacja wygląda teraz?

Duże marki tłumaczą się z reklam w TV Republika

Na chwilę obecną prawie każda "wywołana do tablicy" marka wycofała już swoje reklamy z TV Republika (a niektóre ogłosiły także, że nie wspierają i nie popierają tworzonych tam treści i przekazów).

Jednocześnie — część z nich szybko wyjaśniła sprawę, że w tym wypadku TV Republika była sprzedawana jako część pakietu medialnego.

I o ile jest to z pewnością opis tego, jak sytuacja wyglądała naprawdę, to jednak, jak wspomniałem poprzednio, każde takie zakupy są akceptowane przez kogoś z ramienia przedsiębiorstwa, więc nie może być tu mowy o tym, że ktoś o fakcie reklamowania się w TV Republika nie wiedział. Widać to też po reakcjach najbardziej zaangażowanych politycznie konsumentów, którzy deklarują, że z usług w.w. marek już nie skorzystają.

Bojkot konsumencki - czy firmy mają się czego obawiać?

Na Twitterze i w innych social mediach klienci pokazują usuwanie aplikacji i odchodzenie od usług firm, które reklamowały się na kontrowersyjnej stacji. Jednocześnie jednak raczej nie ma tu mowy o czymś, co może wpłynąć na długofalowe wyniki tych firm. Tych konsumentów jest po pierwsze zbyt mało, a po drugie - smutna prawda jest taka, że takie bojkoty raczej nie trwają długo.

Niestety dobrze pokazała to wojna na Ukrainie, gdzie konsumenci najpierw zapowiadali głośny bojkot firm, które z Rosji nie wyszły. Tymczasem marki takie jak Leroy Merlin mają się w Polsce dobrze i raczej na brak klientów nie cierpią.

Kto jeszcze reklamuje się na TV Republika?

Pomimo odejścia dużych marek, w TV Republika wciąż pozostało całkiem sporo firm. Lista ta na pewno będzie ulegała zmianie, natomiast na chwilę obecną od wybuchu afery minęło już sporo czasu i dużo firm zdążyło już zdjąć swoje spoty z anteny. Dlatego można uznać, że te, które zostały, nie widzą w reklamowaniu się w tej stacji nic złego.

Co sądzicie o firmach, które wciąż się tam reklamują?