Z tej przepotężnej AI skorzystasz tak, jak chcesz. Bez sztucznych ograniczeń

Microsoft kontynuuje swoje starania w poszerzaniu dostępności Bing AI wspieranego przez GPT4 dla użytkowników różnych przeglądarek internetowych. Po sukcesie usługi w Microsoft Edge, teraz Bing AI jest wprowadzany do Google Chrome i Safari. Teraz już nikt nie może zarzucić Microsoftowi, że sztucznie ogranicza dostęp do swojego asystenta AI i... tym samym "pompuje" Edge'a.

Zmiany w zakresie Bing AI obejmują również testy natywnego ciemnego motywu, który był wskazany przez użytkowników jako jedna z bardziej potrzebnych rzeczy. I rzeczywiście - używanie Bing AI w nocy lub w ciemnym interfejsie użytkownika było nieco niewygodne.

Użytkownik może też wybrać tryb "bez przeszukiwania sieci", aby odpowiedzieć na konkretne zapytanie. To umożliwi Bing AI opieranie się na własnych możliwościach sztucznej inteligencji do szybszych odpowiedzi na pytania użytkowników. Ów tryb ma upodobnić Bing AI do tego, co użytkownicy znają z ChatGPT - czyli po prostu interfejs konwersacyjny, gdzie otrzymujemy jedynie tekstowy wynik pracy generatywnej sztucznej inteligencji.

Trzeba jednak odnotować, że Bing AI ma nałożone pewne ograniczenia w Google Chrome: chodzi m. in. o mniejszą liczba wiadomości na rozmowę i znaków, których można użyć w trakcie interakcji z AI. Pełne wsparcie dla Bing AI w Chrome i Safari ma zostać uzyskane w najbliższych dniach: na razie funkcja włączana jest użytkownikom "falami". Sprawdzałem to u siebie i niestety, w dalszym ciągu nie jestem w stanie użyć Bing AI wewnątrz Google Chrome.

Microsoft kontynuuje swój triumfalny taniec. Konkurenci daleko w tyle

Microsoft wyraźnie dąży do zwiększenia konkurencyjności Bing AI poprzez stały rozwój i wprowadzanie nowych funkcji, a także dbałość o dostępność dla różnych przeglądarek. Gigant przy okazji potwierdza, że ta usługa pozostanie darmowa dla wszystkich użytkowników: tym samym Bing AI jest naprawdę interesującą alternatywą dla użytkowników poszukujących zaawansowanej sztucznej inteligencji do wspierania swoich codziennych obowiązków.

Ostateczny cel Microsoftu to stworzenie silnej i użytecznej platformy Bing AI, która będzie zaspokajać potrzeby szerokiej gamy użytkowników. Dzięki dążeniu do ciągłego doskonalenia Bing AI, Microsoft jest głównym graczem na polu sztucznej inteligencji także dla konsumentów. Samo to, że w swoim portfelu inwestycyjnym znajduje się OpenAI - czyli twórca ChatGPT plasuje go bardzo wysoko w odbywającej się rewolucji, która przenosi ciężar bardzo mocno na sztuczną inteligencję.