Ewolucja padów do PlayStation. Jak zmieniały się kontrolery Sony?

Sony pokazało wreszcie następcę DualShocka 4. DualSense to zaprezentowany dosłownie na dniach pad do PlayStation 5, który urzeka wyglądem i konstrukcją od pierwszego wejrzenia. Ogromna zmiana wizualna, która wygląda jak nieślubne dziecko Sony i Microsoftu. I jestem mocno zaskoczony, że PlayStation zdecydowało się na wygląd tak mocno kojarzący się z padem od Xbox One – choć oczywiście zachowało charakterystyczne dla siebie cechy kontrolera. Nie zmieniono jednak rozłożenia gałek i nie przeniesiono lewej w lewej wyżej. Nie będzie wibracji, a haptyka na powierzchni urządzenia. Spusty mają dostosować swój opór do tego, co dzieje się w grze. Kontroler dostał również mikrofon, co ma pozwalać na rozmowę z innymi graczami podczas wspólnej zabawy.

Bateria pada będzie ładowana przewodem USB-C, przycisk Share zastąpił przycisk Create, choć jego funkcja ma być podobna. Jest też oczywiście płytka dotykowa, która otrzymała podświetlaną ramkę, a przycisk PlayStation nie ma już okrągłego kształtu. Musicie przyznać, że wygląda świetne, futurystycznie i …kojarzy się trochę z grą Vanquish.

Który z padów do PlayStation był Waszym zdaniem najlepszy? I czy po tylu latach przyzwyczailiście się wreszcie do takiego ułożenia gałek? Widzę, że mimo konsekwentnego projektu PlayStation wielu graczy wciąż jest zaskoczonych, że Sony nie zdecydowało się zmienić układu na ten podobny do obecnego w padach Microsoftu. No chyba, że tylko udają zdziwienie.

