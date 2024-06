Sieć Euronet przeprowadza dzisiaj akcje protestacyjną, w ramach której ograniczy limit wypłaty gotówki ze swoich bankomatów do zaledwie 200 zł w jednej transakcji. To protest przeciwko niskim opłatom jakie sieć może pobierać za takie transakcje.

Euronet ogranicza wypłaty z bankomatów

Jeśli zamierzacie wypłacić dzisiaj większą gotówkę, to lepiej omijać bankomaty sieci Euronet. Największy operator bankomatów w Polsce, który obsługuje około 7,5 tys. z 22 tys. wszystkich takich urządzeń w naszym kraju, w ramach akcji protestacyjnej, ograniczył dzisiaj możliwość wypłaty gotówki. W jednorazowej transakcji będzie można pobrać z bankomatu tylko 200 złotych, co oznacza, że większe kwoty trzeba będzie wypłacać "na raty". To protest przeciwko zbyt niskim opłatom jakie mogą pobierać operatorzy bankomatów za świadczenie swojej usługi. Opłata ta jest regulowana przez NBP i obecnie wynosi około 1,5 zł za każdą transakcję. Euronet twierdzi, że to za mało, bo opłata nie zmieniła się przez ostatnie 14 lat i dzisiaj nie ma nic wspólnego z kosztami prowadzenia tego biznesu.

Z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że jeszcze kilka lat temu z bankomatu w jednej transakcji można było wypłacić nawet 4000 złotych. Dzisiaj ten limit w urządzeniach Euronetu zmniejszony jest do 800 złotych. Zmniejszenie go do 200 złotych o oczywisty zysk dla operatora, bo każda transakcja to osobna opłata. Euronet zdaje sobie chyba jednak sprawę, że to droga donikąd. Sieć chciałaby aby opłata za wypłatę gotówki z bankomatu mogłaby być wyższa, ale NBP nie wyraża na to zgody. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że ewentualna podwyżka byłaby przeniesiona przez banki na klientów.

Sytuacja wydaje się być zatem patowa. Nie zmienia to jednak faktu, że dzisiaj w jej wyniku będą cierpieć klienci. Z jednej strony cały czas rośnie nam liczba i wartość transakcji bezgotówkowych, ale z drugiej nadal wiele osób, szczególnie starszych, korzysta z gotówki. W czasach gdy likwidowane są oddziały banków i obsługa kasowa, bankomat staje się jedynym jej źródłem. Ograniczenie możliwości wypłat nie służy zatem nikomu. Jeśli jesteście ciekawi argumentacji Euronetu, to polecam zajrzeć na ich stronę internetową.

źródło: Euronet