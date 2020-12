Pierwszy raz zrobiłem zakupy przez telefon, by dostać rabat. Oczywiście że coś poszło nie tak

Wiadomość mailową miałem otrzymać kwadrans po zakończeniu rozmowy. Nie przyszła ani po kwadransie, ani po godzinie — postanowiłem więc skorzystać z opcji resetowania hasła, także bez skutku. W międzyczasie otrzymałem wiadomość SMS o treści:

Zamowienie nr () nie zostalo oplacone. Ponowny dostep do platnosci mozliwy jest w Koncie Klienta

Problem polegał jednak na tym, że nie miałem konta klienta. No ale miałem numer zamówienia, także raz jeszcze zadzwoniłem na infolinię. Zgodnie z moimi obawami – coś poszło nie tak z adresem e-mail. Jedną literówkę rozwiązywałem kilkadziesiąt minut z przemiłą konsultantką, której wyrozumiałość, cierpliwość i zapobiegawczość pozwoliły mi sfinalizować zakup. Bo po drodze pojawiły się jeszcze nieoczekiwane przeszkody.

Nie można było po prostu wszystkiego wykasować, bo zamówiłem ostatnią sztukę — więcej w magazynie nie było

Jak się pewnie domyślacie, operatorka nie miała uprawnień pozwalających jej po prostu poprawić literówkę w adresie mailowym. Ale po odnalezieniu mojego zamówienia zrobiła wszystko co w jej mocy by mi pomóc, za co jestem ogromnie wdzięczny. Najprostszym rozwiązaniem problemu wydawało mi się więc: skasowanie zamówienia (i zlecenie skasowania konta z błędnym adresem), samodzielne założenie konta w Euro (by uniknąć podobnej sytuacji), a konsultantka zadba tylko o to, by był naliczony stosowny rabat. To jednak nie wchodziło w grę, bo… wcześniej zamówiłem ostatnią sztukę. Trzeba było zatem rzeźbić w tym, co już mieliśmy. Oczywiście stara metoda płatności nie wchodziła w grę — no bo jak, skoro nie mogę się zalogować na konto. Trzeba było więc zmienić sposób dostawy (z opłaconej wcześniej przesyłki odbieranej w paczkomacie, na przesyłkę doręczaną do domu i płatną kartą przy odbiorze). Udało się też zmienić adres e-mail z potwierdzeniem zamówienia (dzięki której upewniłem się, że dane wysyłki są poprawne). Jako że sieć liczy sobie za każdą małą rzecz (szybsza wysyłka, ustalenie godzin w której zostanie dostarczona paczka) — u mnie, jako że wpadka była z ich strony — wszystko obyło się bez dodatkowych opłat. I faktycznie — zamówiona w niedzielne popołudnie paczka była u mnie już we wtorek w godzinach przedpołudniowych dostarczona przez obsługę sklepu. Zapłaciłem za wszystko kartą, a po powrocie do domu natychmiast wystosowałem maila z prośbą o skasowanie konta na adres e-mail z literówką, w końcu było tam przypisanych trochę moich danych.