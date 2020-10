Śmieją się, że mam obudowę na etui ładujące słuchawki. Ale to ja będę śmiał się ostatni

Nosić etui, czy nie nosić?

Wiem, że pokrowiec na etui brzmi śmiesznie. Śmieszne nie jest natomiast to, że jedna z części AirPodsów Pro obsługuje indukcyjne ładowanie, wygląda zgrabnie, ale jednocześnie sprawia wrażenie kompletnie nieodpornego na codzienne użytkowanie. Wydaje mi się również, że większość użytkowników płacąc ponad 1000 złotych za słuchawki chciałoby, żeby po kilku miesiącach nie wyglądały jak wyciągnięte z… (resztę dopiszcie sobie sami).

Podobnie mam z telefonami, które od lat wkładam do etui. Jasne, psuję tym cały wygląd telefonu – cały desing, przy którym w pocie czoła pracowali projektanci, ale mam przynajmniej więcej spokoju kiedy smartfon wysunie się z kieszeni lub w coś uderzy. A, tak jak każdemu, mi również się to zdarza. Nikogo nie namawiam, bo etui to z jednej strony kwestia gustu (lub jak wolicie – jego braku), z drugiej samodzielne podejmowanie ryzyka. Oczywiście standardowa ochrona nie daje stuprocentowej pewności, że telefonowi nic się podczas upadku nie stanie, ale ja to nazywam minimalizowaniem ryzyka. O ile oczywiście dobrze je dobierzecie, bo cienki silikon za kilka złotych z aukcji jedyne przed czym ochroni to rysy. Przekonałem się o tym korzystając ze Spigen Neo Hybrid do Samsunga Galaxy S7 Edge. Wtedy stałem się fanem produktów tej firmy (Apple Watcha również chronię case’m Spigena) i kupiłem kolejny egzemplarz do Samsunga. Ale żeby nie było, że tylko Spigen – aktualnie na iPhonie mam całkiem solidne, drewniane – i moim zdaniem bardzo ładne – etui Bewood. W zapasie leżą dwa kolorowe silikony Puro. W przypadku tych ostatnich ostrzegam jednak, że z czasem tracą na swoim uroku i guma zaczyna się powoli wycierać.

Już dawno minęły czasy kiedy można było powiedzieć, że elektronika użytkowa jest trwała. Katowałem swoje walkmany i wciąż wyglądały dobrze, nic od nich nie odpadało – smartfony potrafią się natomiast rysować od samego patrzenia, plastikowe obudowy słuchawek po miesiącu wyglądać jakby miały 2 lata, a małe gadżety po jednym kontakcie z betonem nadają się na śmietnik. Szkoda, że technologia poszła tak bardzo do przodu, a trwałość urządzeń i ich odporność na codzienne użytkowanie z każdym rokiem cofa się o kilka kroków.