Ethereum przechodzi na Proof-of-Stake. Koparki staną się zbędne?

Świat kryptowalut od dłuższego czasu jest pod ostrzałem ze strony osób, którym zależy na dobru planety i które są przeciwnikami marnowania energii elektrycznej. Nie od dziś bowiem wiadomo, że dla zysku, jakim niewątpliwie są kryptowaluty, "górnicy" konstruowali potężne i bardzo energochłonne koparki, złożone z dziesiątek, jeżeli nie setek kart graficznych. Sama tylko sieć Ethereum konsumowała tyle prądu co Chile, co było bardzo niekorzystne nie tylko pod kątem ekologicznym, ale i bardzo niebezpieczne, patrząc po tym, że kryzys energetyczny to dziś codzienność w wielu miejscach na świecie. Na szczęście, znalezienie energii dla transakcji w tej kryptowalucie nie będzie już problemem.

Ethereum przechodzi na Proof-of-Stake. Ile energii to zaoszczędzi?

Główna oszczędność w tym wypadku polega na fakcie, że inaczej niż do tej pory żeby zatwierdzić każdą transakcję dana osoba musiała rozwiązać zadanie kryptograficzne, zużywając do tego potężne ilości energii (jak podają źródła - nawet 200 kWh). Teraz do utworzenia kolejnego węzła będzie używało się specjalnego algorytmu losującego, który nie będzie wymagał wykorzystania mocy karty graficznej do stworzenia kolejnego węzła.

Co to oznacza? Między innymi to, że zapotrzebowanie na energię elektryczną na świecie zauważalnie spadnie. Nowy system ma zużować bowiem o 99,9 (tak, to nie błąd) procent energii. Dodatkowo, rynek może zostać zalany używanymi kartami graficznymi, które teraz nie będą już tak potrzebne. Jest więc to dobra, a przede wszystkim - bardzo potrzebna środowisku zmiana, ponieważ koparki zlokalizowane w krajach, w których pozyskanie energii oparte jest wciąż na paliwach kopalnych, byly rosnącym problemem jeżeli chodzi o zużycie prądu oraz oczywiście w konsekwencji - zanieczyszczenie środowiska naturalnego.