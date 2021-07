Czy w ogóle powinniśmy się spodziewać ery post-smartfonowej?

Zapewne większość z was kojarzy (bądź pamięta), jak ponad dziesięć lat temu Apple ogłosiło, że oto nastała era „post-PC”. Pamiętam, jak głośno śmiałem się, słysząc o tym wtedy i równie głośno śmieje się teraz, gdy Apple w erze post-PC próbuje zrobić ze swoich iPadów… protezy komputerów, pokazując, że bez tego urządzenia te tak średnio nadają się jako narzędzia do poważniejszej pracy. Co więcej, w erze post-PC Apple samo zainwestowało grube pieniądze w R&D by stworzyć SoC M1, stawiając duży krok naprzód jeżeli chodzi o wydajność mobilnych układów w pecetach. Jednak hasło było chwytliwe i od tamtego czasu co jakiś czas słyszymy, że zaczynamy żyć w erze „post to” czy „post tamto”. Ostatnio w jednym z miejsc, że powinniśmy już powoli przygotowywać się na erę post smartfonową. Że, przepraszam bardzo, co?

Jak to w ogóle z tą erą post-PC jest?

Jeżeli miałbym znaleźć jakąkolwiek logikę w nazywaniu czegokolwiek erą „post” to w przypadku pecetów zdecydowanie główną rolą byłoby to, że dziś ludzie z elektroniki korzystają inaczej niż wcześniej. Nie jest tak, że smartfony przejęły zadania komputerów. Na smartfonach nie edytujemy dokumentów, nie prowadzimy skomplikowanych rozliczeń oraz (z małymi wyjątkami) nie tworzymy – nie robi się na nich muzyki, nie montuje filmów, nie rysuje etc. Smartfony służą nam bardziej do konsumpcji treści i załatwiania rzeczy w biegu, gdzie wyciągnięcie komputera byłoby po prostu trudne i niewygodne. I w tej kwestii – jak najbardziej można powiedzieć, że smartfony zdominowały rynek. Po prostu produkuje się i konsumuje dziś coraz więcej treści i smartfony są do tego idealnym narzędziem.