Za darmo szkoda nie skorzystać. Warto się pospieszyć

Co w tym tygodniu sklep Epic Games przygotował dla graczy? To darmowy hit, obok którego nie można przejść obojętnie.

Epic Games Store od lat konsekwentnie oferuje graczom darmowe gry, tworząc w ten sposób własną, rozpoznawalną tradycję. Wśród bezpłatnie udostępnianych tytułów pojawiają się zarówno duże produkcje znanych firm wydawniczych, jak i projekty niezależnych twórców, którzy dzięki temu mogą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Co tydzień w ofercie pojawia się nowa gra, a rok 2025 przyniósł już wiele ciekawych propozycji wartych uwagi lub włączenia do swojej wirtualnej kolekcji.

Niedawno gracze mogli zdobyć m.in. Dead Island 2 – kolejną część kultowej serii o zombie, a także Happy Game – najnowszą produkcję studia Amanita Design z 2021 roku, będącą przygodówką, w której gracz pomaga głównemu bohaterowi wyjść z koszmarnego snu i odzyskać uśmiech. Wśród innych udostępnionych tytułów znalazły się także Sifu, Gigapocalypse oraz debiutujący Deliver At All Costs. Ci, którzy nie skorzystali z okazji, mogą tego żałować. W zeszłym tygodniu mieliśmy świetne, ale niedocenione DEATHLOOP oraz Ogu i Tajemniczy Las, czyli uroczą przygodówkę z ręcznie rysowanymi postaciami i zwariowanymi zagadkami, które urozmaicają rozgrywkę. A co czeka nas w tym tygodniu? Fani wszystkich serii „tycoon” będą zachwyceni.

Hit za darmo. Epic wie jak rozpieszczać graczy

W tym tygodniu mamy jedną darmową grę. Jednak to prawdziwy hit z 2018 r., który jest duchom następcą kultowej już gry Theme Hospital z 1997. Two Point Hospital, bo właśnie o tym tytule jest mowa, to wciągające połączenie gry ekonomicznej z symulatorem zarządzania szpitalem, do którego zgłaszają się pacjenci z niespotykanymi dolegliwościami.

Two Point Hospital od studia Two Point Studios zapoczątkowało nową serię tego typu produkcji. Do dzisiaj ekipa z Wielkiej Brytanii przygotowała kilka tytułów: Two Point Campus oraz Two Point Museum, przy czym ta ostatnia zadebiutowała na rynku kilka miesięcy temu i spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony recenzentów i samych graczy.

A co w przyszłym tygodniu? 19 czerwca zmienia się oferta darmowej gry. Tym razem Epic Games Store zdradza z czym będziemy mieć do czynienia. To The Operator od studia Bureau 81, czyli tekstowa przygodówka, w której gracz wciela się w agenta rządowej agencji FDI rozwiązującego trudne sprawy kryminalne.