Znika darmowa przestrzeń w chmurze. Najdroższy pakiet to wydatek około 30 zł miesięcznie.

Zaryzykuję stwierdzenie, że gdyby nie CapCut, to połowa krótkich filmów na TikToku czy YouTube Shorts nigdy by nie powstała. Aplikacja od ByteDance oferuje bowiem masę możliwości edycji wideo, od przejść, po animacje oraz grafiki, kończą na dźwiękach i darmowej przestrzeni w chmurze. Niestety w przypadku tego ostatniego ficzeru sielanka niebawem się skończy. CapCut od sierpnia zmienia bowiem zasady korzystania z aplikacji.

Koniec z darmową przestrzenią w chmurze i pięcioosobowym trybem współpracy

CapCut to darmowa aplikacja do edycji filmów dostępna na iOS i Android, która obecnie może pochwalić się 4 miejscem w rankingu najpopularniejszych platform wideo w App Store.

Twórcy z całego świata uwielbiają ją za prostotę obsługi i całkiem sporą ilość darmowych funkcjonalności, jak chociażby 1 GB przestrzeni chmurowej do zapisywania treści. Niestety już od 5 sierpnia bezpłatne miejsce w chmurze zniknie z CapCut, a użytkownicy zostaną zachęceni do zakupu jednego z pakietów:

10 GB

$1,49 (miesięcznie)

$9,99 (rocznie)

100 GB

$2,49 (miesięcznie)

$20,99 (rocznie)

1000 GB

$7,49 (miesięcznie)

$59,99$ (rocznie)

Zmiany dotkną także trybu współpracy. Dotychczas CapCut oferował możliwość współtworzenia klipu z pięcioma innymi użytkownikami w wersji darmowej. Teraz ten limit zostaje zmniejszony do dwóch osób.

„Od 5 sierpnia użytkownicy będą mogli bezpłatnie dodać jednego współpracownika do swojego konta CapCut. Jeśli chcą współpracować z większą liczbą osób, CapCut oferuje pakiet Team Tier, który umożliwia użytkownikom CapCut współpracę z większą liczbą kont w celu korzystania z tej samej przestrzeni w chmurze” – rzecznik CapCut

Reszta opcji – póki co – pozostaje bez zmian. Przypomnijmy, że możliwości CapCut można znacząco rozszerzyć po zakupie wersji Pro, oferującej dostęp do ogromnej liczby filtrów, animacji, przejść i stylów. Koszt CapCut Pro to 49,99 zł miesięcznie lub 499,99 zł w rozliczeniu rocznym.

