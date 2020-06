EMUI 10 dla Huawei P20, P20 Pro i Mate 10 Pro już dostępne w Europie!

Zobacz też: Oto lista smartfonów Huawei z aktualizacją do Android 10

Huawei P20, P20 Pro i Mate 10 Pro z EMUI 10

Jak informuje serwis Huawei Central, trzy świetne telefony doczekały się dnia, w którym można aktualizować oprogramowanie urządzenia w Europie. Nareszcie trafia tam wyczekiwana nakładka EMUI 10. Co prawda te same urządzenia na chińskim rynku mogą cieszyć się nią już od kilku dobrych miesięcy, ale nie ma co narzekać. Lepiej późno, niż później: wszystkie fajne nowości nareszcie dostępne będą także dla urządzeń, które może najlepsze czasy mają już za sobą, ale! Nie oznacza to, że w 2020 niedomagają — wręcz przeciwnie. Dzięki (zaskakująco niskiej) cenie i wysokiej jakości wykonania — wciąż są łakomym kąskiem.

Kiedy EMUI 10 dostępne będzie w Polsce dla smartfonów Huawei P20, P20 Pro oraz Mate 10 Pro? Tradycyjnie już — na dniach. To standardowe zagranie, że trzeba uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości — ale jak to zwykle bywa w przypadku takich nowości, udostępniane są one falami w kolejnych krajach. W Polsce mają pojawić się w ciągu kilku najbliższych dni, także warto śledzić temat, bo nie jest wcale wykluczone, że posiadacze tych modeli doczekają się EMUI 10 jeszcze w tym tygodniu!