Kadencja Trumpa nie będzie przecież wieczna, jeżeli nie uzyska reelekcji – jest na to duża szansa patrząc na to, że jego rating jest na poziomie George’a H.W. Busha pod koniec kadencji, czyli bardzo złym. Szanse na drugą kadencję? Mikre. Wszystko się oczywiście może zdarzyć, ale jeżeli tylko szczęście uśmiechnie się do Huawei, od stycznia Stanami Zjednoczonymi będzie zarządzał już kto inny. Ktoś, kto może odwołać decyzję poprzedniej administracji, przywracając możliwość współpracy z amerykańskimi podmiotami. Przy zapasach gotówki jaką posiada firma i dobrej sprzedaży w rodzinnych Chinach, włodarze HW mogli podjąć decyzję, że w tym momencie priorytetem nie jest utrzymanie wolumenu sprzedaży, a coś zupełnie innego – zachowanie statusu marki premium. Huawei produkując dobre telefony ciężko zapracował sobie na to, żeby serię Mate i P wymieniano jednym tchem obok innych flagowców jak Galaxy S czy topowy iPhone. Jeżeli teraz zacząłby kombinować z cenami, bardzo szybko mógłby spaść „oczko niżej”, gdzie znajdują się marki „B”, jak chociażby realme czy Oppo. Innymi słowy – Huawei może chcieć wziąć Trumpa „na przetrzymanie”.

Google tego chce, Huawei tego chce i nowy prezydent tez może tego chcieć

Jeżeli mówimy o nastrojach społecznych, to ciężko wskazać, kto oprócz Trumpa chciałby aby restrykcje utrzymały się w mocy (oprócz oczywiście innych producentów). Na pewno nie chce tego Huawei, nie pragnie tego też Google. Ba, firma składa petycje, by jej aplikacje mogły pojawiać się na kolejnych urządzeniach chińskiego producenta. Niestety – bezskutecznie. Nie ma niestety badań opinii publicznej odnośnie tego, czy ludzie chcą powrotu współpracy Huawei z amerykańskimi firmami, ale istnieją dane dotyczące opinii wyborców nt. wojny handlowej. Ku zaskoczeniu nikogo – prawie 90 proc. demokratów twierdzi, że jest ona zła. Jeżeli więc kolejny prezydent będzie pochodził z ich obozu, jestem przekonany, że jedno z jego pierwszych rozporządzeń będzie służyło jej zakończeniu. Huawei ma ten przywilej, że znajduje się na świeczniku i umożliwienie mu współpracy z Google i innymi amerykańskimi podmiotami nie będzie może najważniejsze dla gospodarki, ale bardzo ważne dla PR’u.