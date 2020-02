To głównie smartfony z zeszłego roku, więc nie powinno być w tym nic dziwnego, ale w rodzinie Androida to wcale nie jest standard. Na tym jednak ta lista Huawei się nie skończy. Już w styczniu pisałem, że EMUI 10 trafi wkrótce również na modele P20 i P20 Pro, a także Mate 10, które debiutowały w 2018 roku, ale okazuje się, że lista jest znacznie dłuższa. Co więcej obejmuje również tańsze modele z serii Nova.

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Lite

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Lite

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4e

Huawei Nova Lite 3

Huawei Nova 5T

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

W sumie będzie to już dokładnie 25 modeli smartfonów, które mają otrzymać EMUI 10 jeszcze w lutym (choć pewnie nie na wszystkich rynkach jednocześnie). To jednak nie jest jeszcze koniec, bo aktualizacja szykowana jest jeszcze dla kilku kolejnych smartfonów. W ich przypadku nie mamy potwierdzonych żadnych dat (aczkolwiek część jest już w beta testach i może zostać opublikowana w marcu), ale i tak trzeba docenić fakt, że chińska firma nie zapomina o swoich tańszych urządzeniach tak szybko jak inni producenci.

Huawei P Smart

Huawei P Smart +

P Smart Z

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Enjoy 10S

W sumie Android 10 ma trafić na ponad 30 smartfonów Huawei wprowadzonych do sprzedaży w przeciągu ostatnich 2 lat. Wydaje mi się, że to całkiem niezły wynik, za który należą się pochwały.

Jak sprawdzić czy mam aktualną wersję systemu?

Zazwyczaj trudno jest przeoczyć powiadomienie o dostępnej aktualizacji systemu, ale jeśli boicie się, że coś wam umknęło to zawsze można zrobić to ręcznie. Wystarczy przejść do Ustawień -> System – Aktualizacja oprogramowania i nacisnąć przycisk „Sprawdź aktualizacje”. Po kilku sekundach pojawi się stosowny komunikat. W przypadku smartfonów Huawei można też wymusić nieco szybszą aktualizację niż OTA, która rozsyłana jest stopniowo, za pośrednictwem aplikacji HiCare. Wystarczy ją uruchomić, przejść do sekcji osobistej i wybrać opcję sprawdzenia aktualizacji. Jest duża szansa, że tam pojawi się wcześniej.

źródło: Movilzona