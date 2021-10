Doczekaliśmy się! Nareszcie na czytnikach Amazon Kindle można skorzystać z abonamentu Empik Go - póki co, w wersji beta. Jak to działa w praktyce?

Czytniki Kindle od dawna przegrywały w jednej kwestii z tymi androidowymi: dostępnością rozmaitych usług. Związane jest to z całą infrastrukturą i sposobem działania czytników, których lwia część użytkowników na całym świecie kupuje książki zabezpieczone DRM. W Polsce przyjął się zupełnie inny sposób dystrybucji - ale mając Kindle'a trzeba było pogodzić się z brakiem dostępu do usług takich jak Legimi czy Empik Go. Ci pierwsi już jakiś czas temu ruszyli z abonamentowym dostępem na Kindle, a teraz przyszedł czas na Empik Go.

Abonament z książkami Empik Go teraz dostępny także na czytniki Amazon Kindle

Jeżeli śledzicie rynek abonamentów, to prawdopodobnie wielokrotnie trafiliście już na informacje o abonamencie Empik Go. Po jednorazowej opłacie miesięcznej (39,99) użytkownicy zyskują dostęp do tysięcy e-booków i audiobooków, a każdy może liczyć na siedmiodniowy, darmowy, okres próbny by przetestować usługę. Książki, komiksy, podcasty, słuchowiska - i to na każdy temat. Teraz nareszcie nie trzeba czytać na czytnikach Inkbook i Pocketbook, smartfonach czy tabletach — bo wszystko dostępne jest również na najpopularniejszych lokalnie urządzeniach do pochłaniania e-booków, czyli urządzeń Amazon Kindle. W praktyce działa to analogicznie do Legimi: nie obejdzie się bez aplikacji na komputer i synchronizacji z nią raz w miesiącu. Ponadto każdy użytkownik Empik Go czytający na Kindle'u musi liczyć się z limitem: maksymalnie może wysłać na czytnik 10 e-booków w miesiącu. Warto jednak mieć na uwadze, że póki co jest to wersja testowa - jeżeli więc traficie na jakieś błędy / problemy, warto to zgłaszać. Ekipa wciąż pracuje nad dopięciem wszystkiego na ostatni guzik przed oficjalnym startem finalnej wersji.

Obecnie z abonamentu Empik Go można korzystać w sumie na trzech urządzeniach: jednym Kindle'u i dwóch dowolnych. Niestety, smutna wieść jest taka, że na tę chwilę wspomniana aplikacja dostępna jest wyłącznie na komputer z systemem Microsoft Windows (7 lub nowszym) — wariant na MacOS jest w przygotowaniu i ma pojawić się wkrótce.

Więcej informacji (oraz link do pobrania aplikacji) na temat Empik Go na czytnikach Kindle znajdziecie na oficjalnej stronie.