Już tej jesieni na Apple TV+ wróci jedna z najwybitniejszych serii dostępnych na platformie: "The Morning Show"!

Serial "The Morning Show" był taką perełką startową Apple TV+. W chwili debiutu serii — zarówno widzowie jak i krytycy byli zachwyceni. Ilość prestiżowych nagród branżowych także nie wzięła się znikąd, zaś odtwórczyni głównych ról zgarniały w pełni zasłużone pochwały.

Drugi sezon nie miał aż tyle szczęścia. Powód? Najzwyczajniej w świecie: nie był on już tak dobry! Twórcy twierdzili, że długo zastanawiali się jak podejść do kolejnych serii. Bo o tym, że takowe powstaną — byli przekonani od wejścia. Teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące 3. sezonu "The Morning Show"!

The Morning Show — sezon 3. Co wiemy o serialu?

Jak wynika z udostępnionych przez twórców informacji, w trzecim sezonie doczekamy się przeskoku w czasie, by uniknąć tam covidowych zawirowań!

W tym sezonie przyszłość sieci staje pod znakiem zapytania, a lojalność zostaje doprowadzona do krawędzi, gdy gigant technologiczny interesuje się UBA. Tworzą się nieoczekiwane sojusze, prywatne prawdy są wykorzystywane jako broń, a wszyscy są zmuszeni do konfrontacji ze swoimi podstawowymi wartościami zarówno w newsroomie, jak i poza nim. Oprócz Aniston i Witherspoon, w obsadzie trzeciego sezonu znaleźli się Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm, Nicole Beharie i Julianna Margulies.

Jak widać — twórcy nie rezygnują z gwiazdorskiej obsady. Pytanie jak sprawy będą miały się z klimatem całej serii. Jennifer Aniston wspominała już, że liczy na większą lekkość w kolejnych odcinkach. Problem polega na tym, że to właśnie dobitne poruszanie ważnych tematów jest jedną z największych mocy serialu.

"The Morning Show" — nowe odcinki w Apple TV+ już tej jesieni!

Przy okazji oficjalnych zapowiedzi, dowiedzieliśmy się też kiedy wystartuje trzeci sezon serialu. "The Morning Show" wróci z nowymi perypetiami już tej jesieni. 13. września zadebiutują dwa pierwsze odcinki, kolejne zaś będą dodawane co tydzień. Wszystkie one dostępne będą na platformie Apple TV+, rzecz jasna!

Źródło..