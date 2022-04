Emirates… odleciało. Miliony dolarów na NFT i loty w metaverse

Emirates w metaverse. Walka o najlepsze miejsca w samolocie nawet w Web3

Linia lotnicza z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poinformowała o wkroczeniu na rynek niewymiennych tokenów NFT oraz metaverse. Firma planuje zagwarantować niesamowite doznania w metawszechświecie.

Emirates kontynuuje współpracę z partnerami branżowymi w ramach swojej strategii Web3 i rekrutuje talenty do swoich projektów. Na ten moment dość ciężko jednak stwierdzić, na jakiej zasadzie miałoby to wyglądać - czy będzie to zaledwie symulacja lotu w wirtualnym wszechświecie, czy faktycznie pozwoli nam to przenieść się do innej części metaverse? Sytuacja jest o tyle skomplikowana do wyjaśnienia, że do tej pory do końca nie wiemy, jak pod względem wielkości, lokalizacji i przemieszczania działa Web3.

Temat metaverse ogólnie na ten moment tworzy więcej pytań niż daje odpowiedzi - niemniej jednak, pomysł Emirates wydaje się dość ciekawy. Pozostaje jedynie kwestia wykonania, lecz na ten moment jest za mało informacji, żeby jakkolwiek sensownie móc spekulować, co nadejdzie.

To nie pierwszy tego typu ruch Emirates. Linie lotnicze inwestowały w technologiczne rozwiązania już wcześniej

Warto jednak zaznaczyć, że wejście w metaverse dla Emirates nie jest pójściem w nieznane, a właściwie rozwinięciem dotychczasowych osiągnięć i kompetencji technologicznych. Już od ponad pięciu lat na stronie i w aplikacji Emirates dostępny jest trójwymiarowy, 360-stopniowy widok wnętrza kabiny. Dzięki temu klienci przed dokonaniem odprawy online mogą sprawdzić perspektywę ze swojego miejsca w środku samolotu. Chodząc po trójwymiarowym cyfrowym kokpicie możemy także dopiero wybrać miejsce, które będzie nam najbardziej odpowiadało - Emirates zgarnęło również sporo nagród za tę technologię.

Emirates w zeszłym roku jako pierwsza linia lotnicza opublikowała własną aplikację w sklepie Oculus na goglach VR Oculus Quest od Mety. To w istocie pokazówka flagowych samolotów Emirates A380 oraz Boeinga 777-300ER Gamechanger. W aplikacji opartej na wirtualnej rzeczywistości mamy do czynienia z wiernym odtworzeniem, naturalną wielkością i interaktywnymi wrażeniami z wnętrza kabiny. Poza tym użytkownicy mogą między innymi odbierać przedmioty z poczekalni pokładowej, włączać wodę w ekskluzywnym prysznicu w strefie SPA czy zamykać za sobą drzwi do prywatnego apartamentu, łapiąc chwilę prywatności. Otworem przed nami stoi także cały kokpit, więc możemy dowolnie zwiedzać najlepsze samoloty linii.

Z tych względów, jestem przekonany, że jeśli jakaś linia miała wkroczyć na rynek metaverse, Emirates zrobi to najlepiej z powodu swojego doświadczenia. Pozostaje jedynie czekać na więcej informacji dotyczących projektu.

Poza metaverse, Emirates wchodzi również NFT. Rozwój firmy zbieżny z postępem Dubaju

Wszyscy mają swoje tokeny NFT, ma i Emirates. Linia lotnicza ogłosiła, że zainwestuje również w niewymienne tokeny oparte na blockchainie. Będą warianty zarówno czysto kolekcjonerskie, jak i użytkowe, które najprawdopodobniej przydadzą się w metaverse. Pierwsze projekty są już w trakcie realizacji, a ich inauguracja przewidywana jest w najbliższych miesiącach.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rozwój Emirates jest zbieżny z postępem Dubaju i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w budowaniu gospodarki cyfrowej oraz inicjatywami dotyczącymi aktywów wirtualnych, sztucznej inteligencji i najnowszych technologii w środowisku biznesowym i codziennych usług konsumenckich.

Linie Emirates przy okazji ogłaszania nowości przyznały również, że ich pawilon na terenie Expo 2020 zostanie przekształcony w centrum innowacji - miejsce, które ma przyciągnąć talenty z całego świata i skupić się na wcieleniu w życie przyszłościowych projekty linii lotniczych - związanych oczywiście z nowymi rozwiązaniami w postaci właśnie metaverse czy NFT. Ahmed bin Saeed Al Maktoum, prezes i dyrektor naczelny Emirates Group, przyznał:

To dobrze, że nasz futurystyczny pawilon na Expo zostanie przekształcony w centrum rozwoju najnowocześniejszych doświadczeń w oparciu o wizję gospodarki cyfrowej ZEA.

Czekacie na loty po metaverse, czy może jednak bardziej Was interesują tokeny NFT? Mnie osobiście najbardziej interesuje sposób realizacji założeń Emirates i tego, jak całość wypadnie w praktyce - najpierw jednak byłoby dobrze, jakbyśmy bez problemu mogli się w tym metawszechświecie pojawić.

Źródło, zdjęcia: Informacja prasowa