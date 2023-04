Elon Musk pojawił się na kanale polskich influencerów. O co tutaj chodzi?

Elon Musk nieoczekiwanie pojawił się na kanale Team X – popularnego domu polskich influencerów. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie opowiadał tam o… Chat GPT. Nie dajcie się jednak zwieść – to nie nowa kampania partnerska, a kolejna próba oszustwa.

Team X zhakowane – zniknęła cała zawartość kanału

Kanał Teamu X może się pochwalić pokaźnym gronem przeszło miliona subskrybentów. A w zasadzie to mógł, bo konto od teraz nazywa się OpenAI (US), a wszystkie filmy influencerów zniknęły. Co pozostało? Transmisja live z Elonem Muskiem w roli głównej, na której właściciel Tesli i Space X opowiada najnowszych osiągnięciach w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Elon jednak ani nie wykupił kanału Team X, ani też nie nawiązał z polskimi twórcami żadnej współpracy. To kolejny już przypadek przejęcia konta przez hakerów, a cel tego procederu jest bardzo prosty – skłonienie nieświadomych użytkowników do kliknięcia w link z czatu, przenoszący do scamerskiej inwestycji kryptowalutowej. Zazwyczaj w takich sytuacjach YouTube szybko weryfikuje oszustwo, jednak tym razem transmisja trwa w najlepsze, pomimo faktu, że do włamania doszło kilkanaście godzin temu.

Dlaczego akurat Team X? To wciąż pozostaje tajemnicą – podobnie jak tożsamość sprawców włamania. Kto wiem, być może to kwestia zbieżności nazw? O przywrócenie kanału – nieco prześmiewczo – zaapelowała nawet Julia Zugaj, członkini drugiej edycji Team X i jedna z najbardziej rozpoznawalnych influencerek w Polsce.