Elon Musk komentuje zarządzenie Trzaskowskiego. "To żenujące"

Bardzo rzadko zdarza się, że ktoś z najbogatszych ludzi na świecie komentuje zdarzenia, do których dochodzi w Polsce. Dosłownie przed chwilą na taki gest zdobył się Elon Musk, który na platformie X odniósł się do zarządzenia Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Zarządzenie Rafała Trzaskowskiego wywołało komentarze na całym świecie

Jakie kompetencje wyłączne ma wójt, burmistrz czy prezydent miasta? W porównaniu do chociażby premiera czy ministra, którzy mogą wydawać rozporządzenia dotyczące wszystkich na terenie Polski, relatywnie niewielkie. Mogą jednak chociażby wydawać zarządzenia dotyczące ich podwładnych. Właśnie takie zarządzenie wydał ostatnio Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Co w nim było? Przede wszystkim zakaz eksponowania przedmiotów kultu religijnego w warszawskich urzędach. W praktyce oznacza to, że ze ścian budynków administracji miejskiej znikną krzyże. W swoim zarządzeniu Trzaskowski uczulił również swoich podwładnych na to, by ci pytali petentów o zaimki, którymi się posługują. Na decyzję, która dotyczy tylko pracowników podległych Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy, zareagował nawet Elon Musk. Oto co napisał.

Elon Musk o postawie Trzaskowskiego: to żenujące

Komentując sytuację w Polsce, Elon Musk posłużył się następującym stwierdzeniem:

Bezwstydnie kopiują głupie pomysły z Ameryki. To żenujące.

Wybrany na drugą kadencję prezydent Warszawy z pewnością spodziewał się, że swoim zarządzeniem wywoła spore poruszenie. Jestem jednak niemal pewien, że reakcji ze strony Elona Muska nie spodziewał się wcale.