Elon Musk potwierdza – koniec z blokowaniem użytkowników na Twitterze

Wiadomość opublikowana przez Elona Muska parę godzin temu, może po raz kolejny skutecznie ożywić dyskusje związane z przyszłością platformy o nazwie X, którą jeszcze do niedawna znaliśmy jako Twitter. Założyciel Tesli oraz SpaceX w krótkiej wiadomości opublikowanej na swoim koncie dał nam do zrozumienia, że nadchodzą kolejne zmiany w obrębie naszych przyzwyczajeń i dotychczasowych mechanizmów działających w jego serwisie społecznościowym. W odpowiedzi na pytanie zadane przez konto Tesla Owners Silicon Valley na Twitterze, Elon Musk ogłosił, że funkcja "block" zostanie usunięta, jeśli chodzi o to, co publikuje się w serwisie X. Rozwiązanie będzie nadal aktywne jedynie w kontekście prywatnych wiadomości.

Twitter (X), jako jeden z najważniejszych mediów społecznościowych umożliwia szybką wymianę informacji, poglądów i opinii. Jednakże wraz z rosnącą liczbą użytkowników i różnorodnością treści, platforma staje się areną zarówno dla konstruktywnych dyskusji, jak i konfliktów oraz sporów. W odpowiedzi na te wyzwania, funkcje takie jak "block" (zablokuj) i "mute" (wycisz) stały się nieodzownymi narzędziami pozwalającymi użytkownikom kontrolować swoje audytorium. Decyzja Elona Muska o usunięciu jednego z tych narzędzi, może nie spodobać się niektórym, ale trzeba przyznać, że w jakiś sposób wpisuje się to w deklaracje o "wolności słowa". Nie wiemy na razie, co skłoniło właściciela serwisu X do podjęcia takiej decyzji i kiedy możemy spodziewać się zmian. Dla osób, które nie korzystają z Twittera, wyjaśniamy, czym różnią się wspomniane mechanizmy.

Blokowanie obserwatorów na Twitterze

Blokowanie na X działa jako swoiste "wykluczenie" użytkownika. Kiedy zdecydujesz się na zablokowanie innej osoby, uniemożliwiasz jej dostęp do Twojego profilu, tweetów oraz możliwość komentowania Twoich wpisów. Jednakże blokowanie to dwukierunkowy proces – oznacza to również, że nie będziesz miał(a) dostępu do treści i aktywności osoby, którą zablokowałeś(-aś). W praktyce "blok" może być stosowany w sytuacjach, gdy chcesz zdecydowanie wyeliminować komunikację z daną osobą, na przykład w przypadku obraźliwych lub agresywnych zachowań.

Wyciszanie na X, czyli blokada jednostronna

Funkcja "mute" działa bardziej subtelnie. Jeśli zdecydujesz się na wyciszenie użytkownika, to nadal możesz przeglądać jego treść i interakcje publicznie, ale nie będziesz otrzymywać powiadomień o jego nowych tweetach czy aktywnościach. W ten sposób "mute" pozwala zachować pewien stopień widoczności danej osoby, ale równocześnie ogranicza jej wpływ na Twoje doświadczenie w serwisie. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz uniknąć treści, które Cię irytują lub nie interesują, bez konieczności całkowitego zerwania kontaktu.

Dajcie znać, co sądzicie o tej zmianie. Czy Twitter (X) bez funkcji blokowania w jakikolwiek sposób realnie się zmieni?

źródło: @elonmusk