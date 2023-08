Musk wyprzedaje pamiątki po Twitterze – aukcja gratką dla kolekcjonerów

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem po Twitterze zostaną tylko wspomnienia. Aplikacja od pewnego czasu ma nowego logo, retweet zamienił się w repost, a na siedzibie firmy pojawił się znak X. Jeśli jednak jesteście emocjonalnie przywiązani do Twittera, to możecie zabrać sobie jego cząstkę do domu, licytując wyposażenie biurowca na specjalnej aukcji.

Wakacyjne porządki w siedzibie Twittera

Elon Musk kroczek po kroczku wymazuje po Twitterze wszelkie ślady, zamieniając kultowy portal społecznościowy w X. Częścią tego przedsięwzięcia było niedawne likwidowanie ogromnego symbolu Twittera, widniejącego na siedzibie głównej w San Francisco, które zostało przerwane przez lokalną policję z powodu niedopełnienia formalności, a teraz do spektaklu dołącza nietypowa aukcja. Można bowiem na niej kupić nie tylko liczne akcesoria dekoratorskie, nawiązujące do motywu niebieskiego ptaka, ale także masę sprzętu elektronicznego, meble, a nawet instrumenty muzyczne.

Aukcja to prawdziwa okazja dla kolekcjonerów. Znalazło się tam niespełna 600 przedmiotów, a cena wywoławcza każdego z nich zaczyna się od 25 dolarów, więc przy odrobinie szczęścia można zgarnąć perełki za ułamek ich wartości. Przeglądając zawartość aukcji można wręcz stwierdzić, że jest tam dosłownie… wszystko. Stoliki kawowe w kształcie ptaka, dźwiękoszczelne kabiny biurowe, stacje dokujące do laptopów, drukarki i ogrom szeroko pojętego sprzętu biurowego. Nie to jednak jest najciekawsze – Elon Musk wystawił tam także kilka intrygujących przedmiot kolekcjonerskich.

Mural z Robbiem Williamsem i selfie Ellen DeGeneres

13-metrowy mural poświęcony Robbiemu Williamsowi, składający się z tweetów, opublikowanych przez popularne osobistości show-biznesu. Idealny prezent dla fanów brytyjskiego muzyka.

Pamiętacie słynne selfie Ellen DeGeneres z rozdania Oscarów z 2014 roku? Początkowo na zdjęciu miała być tylko Maryl Streep, ale ostatecznie do grona celebrytów dołączył Brad Pitt, Angelina Jolie, Bradley Cooper, Lupita Nyong’o, Peter Nyong’o, Jennifer Lawrence, Kevin Spacey, Channing Tatum i Jared Leto. Celem zdjęcia było pobicie rekordów retweetów i zapewne dlatego w biurze Twittera znalazł się ręcznie malowany obraz, nawiązujący do tego historycznego selfie – teraz możecie mieć go we własnym salonie.

A co powiecie na wielkie logo Twittera, które wciąż zdobi budek kwatery głównej? Tak, to też można wylicytować. Jest jednak pewien haczyk – zwycięzca licytacji musi zorganizować licencjonowaną ekipę rozbiórkową, która zajmie się demontażem. Jeśli jest to dla kogoś benefit, to może dopisać sobie w domyśle, że odwalił czarną robotę za jednego z najbogatszych ludzi świata, bo Musk najwyraźniej nie che zaprzątać sobie tym głowy.

Twitterowa aukcja rozpocznie się w przyszłym miesiącu i potrwa od 12 do 14 września. Wszystkie przedmioty znajdziecie pod tym adresem.

Stock image from Depositphotos