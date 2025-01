Wielka zmiana w szkołach od 1 września. Pojawią się elektroniczne legitymacje

Wiele wskazuje, że od przyszłego roku szkolnego uczniowie w Polsce będą mogli zapomnieć o noszeniu fizycznych legitymacji szkolnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki przygotowuje aplikację mobilną, która umożliwi cyfrowe przechowywanie tego dokumentu. E-legitymacja będzie miała taką samą moc prawną jak jej plastikowy odpowiednik i pozwoli na identyfikację ucznia oraz korzystanie ze zniżek (tak samo, jak z mLegitymacją w mObywatelu 2.0).

Reklama

Nie mObywatel, a osobna aplikacja

Nowa legitymacja szkolna w formie aplikacji będzie dostępna do pobrania w oficjalnych sklepach Google Play oraz App Store. Jej działanie ma być zbliżone do systemu wewnątrz aplikacji mObywatel 2.0, również będzie możliwość szybkiej weryfikacji danych z dokumentów. Elektroniczną legitymację będzie można okazać kontrolerowi biletów w autobusie, przy zakupie biletów do kina czy w instytucjach kulturalnych, gdzie obowiązują ulgi dla uczniów.

Czytaj również: Legitymacja szkolna w aplikacji. Ogromne zmiany już od 1 września 2025 roku!

Program ma być możliwość personalizacji elektronicznej legitymacji. Uczniowie będą mogli dostosować jej wygląd na ekranie smartfona. Mała rzecz, ale dla młodych obywateli, pewnie będzie istotna.

Ale to już było

Pomysł elektronicznej legitymacji nie jest nowy. Już w trakcie poprzedniej kadencji rządu podejmowano próby jego wdrożenia. Wtedy za projekt odpowiadał Instytut Badań Edukacyjnych, jednak reformy strukturalne w ministerstwie doprowadziły do zamknięcia inicjatywy. W tym momencie jednak do głosu dochodzi COI i wychodzi na to, że jesteśmy na finiszu prac. Tak wynika z tekstu autorstwa Pani Anny Wittenberg opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej, gdzie informacja o elektronicznej legitymacji od 1 września pojawiła się jako pierwsza.

Elektroniczna legitymacja to krok w dobrą stronę. Jej wprowadzenie może znacznie ułatwić życie uczniom i zmniejszyć biurokrację związaną z tradycyjnymi dokumentami. Sukces tego przedsięwzięcia będzie zależał od sprawnej implementacji, odpowiednich zabezpieczeń i akceptacji wśród użytkowników. Oby to się udało.