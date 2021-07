Pandemia koronawirusa odcisnęła się mocno na turystyce zagranicznej przede wszystkim poprzez zamykanie granic, ograniczanie do niezbędnego minimum lotów, kwarantannę, obowiązkowe testy, itp. Choć tak zwane „luzowanie obostrzeń” ma nam w pewnym sensie udostępnić możliwość odpoczynku przed zapowiadaną kolejną falą pandemii, nadal nie możemy się swobodnie poruszać do wielu krajów. Certyfikaty szczepień, ozdrowień i negatywnych wyników testów ułatwiają wakacyjne podróże w obrębie Unii Europejskiej. Nie można zapominać o innych obostrzeniach i obowiązkach stawianych przez różne kraje.

Od pasażerów przylatujących do Polski — bez względu na to czy chodzi o polskich obywateli powracających z zagranicznych podróży, czy też turystów odwiedzających polskie miasta, wymagane jest wypełnienie Karty Lokalizacji Pasażera (Podróżnego). Pozwala ona, w razie konieczności, na szybki kontakt i powiadomienie o ewentualnym ryzyku zakażania, do którego mogło dojść na pokładzie samolotu. Do tej pory karta ta dostępna była wyłącznie w formie papierowej. Formularz wypełniało się na lotnisku po przylocie lub jeszcze na pokładzie i przekazywano go odpowiednim służbom. Teraz cały proces został ułatwiony i usprawniony (przynajmniej w teorii). Karta Lokalizacji Podróżnego (w skrócie KLP) została udostępniona w wersji cyfrowej, a jej wypełnienie jest obowiązkowe dla przylatujących do Polski po 16 lipca bieżącego roku.

Elektroniczna Karta Lokalizacji Podróżnego jest już dostępna

Formularz dostępny jest na rządowych stronach Karty Lokalizacji Podróżnego. By go otrzymać, należy na stronie podać adres e-mail. Na skrzynkę przychodzi link pozwalający na jego wypełnienie. Kartę należy wypełnić przed podróżą, w czasie podróży lub najpóźniej przed odprawą.

Do poprawnego wysłania formularza potrzebne będą następujące informacje:

kraj, w którym rozpoczęła się podróż,

numer lotu,

data przylotu,

imię i nazwisko,

numer PESEL lub dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

dane do kontaktu (telefon, adres e-mail),

adresy wszystkich miejsc, w których ma się zamiar pozostawać przez pierwsze 14 dni pobytu Polsce (np. hotel, dom rodzinny, ośrodek wczasowy),

informacja o posiadanym zaświadczeniu bycia ozdrowieńcem lub osobą w pełni zaszczepioną albo posiadanym negatywnym wyniku testu PCR na koronawirusa SARS-Cov-19.

Po zaakceptowaniu wszystkich zgód i oświadczeń należy przesłać zgłoszenie. Na podany w formularzu e-mail przyjdzie potwierdzenie oraz plik PDF — ten należy okazać obsłudze lotniska w formie wydrukowanej lub cyfrowej (na ekranie telefonu, tabletu, komputera, itp.). Jedna Karta może być wypełniona w imieniu innych osób — pod warunkiem, że wszystkie po przylocie do Polski będą przebywać pod jednym adresem.

Zobacz też: Unijny Certyfikat Covid dostępny już w aplikacji mObywatel i mojeIKP

Na chwilę obecną wysyłanie formularza z podaniem numeru PESEL jest niemożliwe. Jak widzicie na załączonym zrzucie ekranu, jego wpisanie w polu formularza zwraca informację o niepoprawnym numerze, co skutkuje brakiem możliwości przejścia do kolejnego kroku. Kartę dało się wypełnić podając numer dowodu osobistego.

Karta przesyłana jest do sanepidu. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych, a ich administratorem jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu podróżnego.

Obrazek wyróżniający: zdjęcie Oskar Kadaksoo z Unsplash