EV, BEV, PHEV, FCEV i więcej - co oznaczają te skróty? Elektromobilność bez tajemnic

Przyszłość motoryzacji staje się coraz bardziej elektryczna — i z tego względu wydaje się, że pojawiło się całe nowe słownictwo, które czasami może przyprawić nas o zawrót głowy. Samochody elektryczne stały się dominującą siłą w branży motoryzacyjnej, a wraz z nimi pojawiło się wiele skrótów, które są kluczowe dla zrozumienia tej rewolucji. Przyjrzymy się więc wszystkim najważniejszym skrótom i wytłumaczmy ich znaczenie.

EV — co znaczy ten skrót?

Zacznijmy od najczęściej pojawiającego się skrótu, czyli EV. To oznacza samochód elektryczny (ang. Electric Vehicle). Jest to termin używany do opisania pojazdów, które są napędzane w całości za pomocą silnika elektrycznego zasilanego energią elektryczną przechowywaną w bateriach. Co oczywiste, w odróżnieniu od tradycyjnych pojazdów spalinowych, samochody elektryczne nie wymagają spalania paliwa w silniku wewnętrznym, a ich napęd oparty jest na zastosowaniu czystej energii elektrycznej.

BEV — co to znaczy?

Skrót BEV (ang. Battery Electric Vehicle) oznacza rodzaj elektrycznego pojazdu, który całkowicie opiera się na zasilaniu za pomocą baterii. W przypadku BEV, jedynym źródłem energii dla napędu pojazdu jest silnik elektryczny, który pobiera energię elektryczną z baterii, a nie z jakiegokolwiek wewnętrznego spalania paliwa. Jest to więc termin, który można używać zamiennie z EV.

Co znaczy skrót HEV?

Skrót HEV (ang. Hybrid Electric Vehicle) to rodzaj pojazdu, który łączy w sobie zarówno tradycyjny silnik spalinowy, jak i silnik elektryczny. W HEV obydwa silniki współpracują ze sobą, aby dostarczyć napęd pojazdu. Głównym celem hybrydowych pojazdów elektrycznych jest zwiększenie efektywności paliwowej i redukcja emisji spalin w porównaniu do tradycyjnych pojazdów spalinowych. Silnik elektryczny może wspierać silnik spalinowy w różnych momentach, zwłaszcza podczas jazdy miejskiej lub podczas przyspieszania, co pozwala na ograniczenie zużycia paliwa i emisji spalin. Jest to więc bardziej ekologiczne rozwiązanie, które jednak nie zmienia całkowicie naszych przyzwyczajeń dotyczących tankowania samochodu. Warto jednak zaznaczyć, że HEV ładują się tylko podczas jazdy, między innymi poprzez odzyskiwanie energii z hamowania.

PHEV — co znaczy ten skrót?

Skrót PHEV (ang. Plug-in Hybrid Electric Vehicle) to rodzaj hybrydowego pojazdu elektrycznego, który łączy w sobie cechy pojazdu HEV oraz BEV. PHEV ma dwie główne źródła napędu, tak jak HEV, czyli tradycyjny silnik spalinowy oraz silnik elektryczny. Z tą różnicą, że ten drugi jest tutaj zasilany zewnętrznie, który może być ładowany za pomocą gniazdka elektrycznego. Podobnie jak w przypadku HEV, PHEV korzysta z obu silników w celu dostarczenia napędu, ale różnica polega na tym, że bateria w PHEV może być ładowana z gniazdka. Jest to więc dużo wygodniejsze i bardziej nowoczesne rozwiązanie.

Co znaczy skrót MHEV?

Skrót MHEV (ang. Mild Hybrid Electric Vehicle) to rodzaj hybrydowego pojazdu elektrycznego, który łączy w sobie cechy pojazdu spalinowego i pojazdu elektrycznego, jednak w mniejszym stopniu niż typowe hybrydy. W przypadku Mild Hybrid Electric Vehicle, pojazd wykorzystuje zarówno tradycyjny silnik spalinowy, jak i silnik elektryczny, ale silnik elektryczny pełni rolę wspomagającą silnik spalinowy. Silnik elektryczny działa jako układ start-stop (czyli automatycznie wyłącza i włącza silnik spalinowy podczas postoju), a także dostarcza dodatkową moc podczas przyspieszania i jazdy z niską prędkością. Akumulator w miękkiej hybrydzie ma zazwyczaj pojemność blisko 0,5 kWh, a kierowca nie ma możliwości jazdy wyłącznie „na prądzie”.

FCEV — co to znaczy?

Skrót FCEV (ang. Fuel Cell Electric Vehicle) to rodzaj pojazdu elektrycznego, który wykorzystuje paliwowe ogniwa wodorowe do wytwarzania energii elektrycznej, która napędza silnik elektryczny. W FCEV, wodorowy gaz jest używany jako paliwo, a za pomocą reakcji elektrochemicznej z tlenem z powietrza, wytwarzana jest energia elektryczna. Ta energia jest następnie używana do zasilania silnika elektrycznego pojazdu.