Electrolux PerfectCare 900 lepsza niż suszenie na balkonie

Skoro wspomniałem o bajerze w postaci oświetlenia LED, to dodam również, że suszarkę można spiąć z aplikacją mobilną w smartfonie lub tablecie i kontrolować ją z tego poziomu. Tu proces też nie jest trudny, wszystko wyjaśnia instrukcja. Przytrzymujemy dwa wyznaczone przyciski, suszarka tworzy punkt dostępu, z którym należy się połączyć. Następnie wpisać w aplikacji dane naszej domowej sieci WiFi, a później po prostu obsługiwać sprzęt z poziomu smartfona. Jest to wygodne i fajne, bo podczas suszenia aplikacja informowała mnie po czasie jaki pozostał do zakończenia tego procesu, więc nie musiałem chodzić i sprawdzać, czy to już ten moment gdzie trzeba wyciągnąć ręczniki z bębna. Połączenie z aplikacją mobilną to również możliwość zdalnego uruchomienia, pauzowania i zakończenia suszenia. Na pewno znajdzie się wiele osób, które docenią tę możliwość i będą z niej korzystać – w moim przypadku suszarka stała w łazience w naszym biurze, więc przetestowałem to po prostu z czystej ciekawości, bo i tak z tej samej ciekawości zerkałem co chwila jak przebiega suszenie.

Suszarka oferuje kilka programów, zarówno te najbardziej klasyczne (z załadunkiem do 8kg), jak i bardziej specjalistyczne typu Pościel XL czy Mieszane XL, dzięki którym skutecznie wysuszycie jeszcze więcej prania bez potrzeby włączania kilku cykli. Taka na przykład Pościel XL pozwala włożyć do bębna do trzech kompletów pościeli, z czego jeden może być podwójnej wielkości. Jest też specjalny program Outdoor, którego należy używać susząc odzież turystyczną, techniczną, sportową, kurtki z materiałów wodoodpornych i oddychających czy kurtki z odpinanym futerkiem lub wewnętrzną podpinką.