Telewizory LED, OLED i QLED: co je wyróżnia?

Wybór telewizora w dzisiejszych czasach nie jest łatwą sprawą. Pomijając już aspekty finansowe, każdorazowo wchodząc do sklepu jesteśmy bombardowani dziesiątkami obco brzmiących, tajemniczych nazw. Postarajmy się je zatem odkodować by wiedzieć, co wyróżnia poszczególne rodzaje telewizorów!

Telewizory LED — to ich znajdziecie w sklepach najwięcej

Telewizory LED (czyli Light Emitting Diode), to urządzenia wykorzystujące diody LED jako źródło światła do podświetlania ekranu. Czym są same diody LED? To małe, energooszczędne świetlówki, które umieszczane zostają za panelem telewizora. Tym co należy wiedzieć to fakt, że najczęściej umieszczane są one za matrycą LCD. To właśnie ona kontroluje przepływ światła i odpowiada za tworzenie obrazu na ekranie. Pozwala to telewizorom LED oferować jasne, kolorowe i ostre obrazy — jednocześnie dbając tez o znacznie mniejsze zużycie energii.

To właśnie dzięki swojej energooszczędności, stosunkowo niewielkim kosztom produkcji (co przekłada się także na finalny koszt urządzenia) są najpopularniejszym rodzajem telewizorów na rynku. Podobnie jak pozostałe technologie — tutaj producenci również mogą oferować rozmaite rozmiary (od kilku-kilkunastu, do kilkudziesięciu cali). Technologia wykorzystywana w telewizorach LED pozwoliła w dużej mierze zmniejszyć całe konstrukcje — dzięki temu możemy liczyć na znacznie cieńsze ramki, niż miało to miejsce wcześniej. Decydując się na zakup telewizora LED, warto mieć na uwadze, że technologie mogą nieco się od siebie różnić. Do wyboru mamy kilka podkategorii — m.in. Edge LED (diody umieszczane są na krawędziach ekranu), Fill-Array LED (diody rozmieszczone są równomiernie na całej powierzchni). To właśnie te drugie oferują lepszą jakość obrazu dzięki równomiernemu podświetleniu, ale w związku z tym — przekłada się to często na cenę produktu.

Podobnie jak w przypadku innych technologii, urządzenia z ekranami LED w swojej ofercie ma wielu producentów. Nieustanną popularnością cieszą się m.in. telewizory Sony, Samsung, LG czy Philips.

Telewizory OLED — najczerniejsze czernie, które pokochali widzowie

Telewizory OLED (Organic Light-Emitting Diode) to jedne z ulubieńców publiczności. Są one droższe od telewizorów LED, ale... nie bez powodu. Urządzenia te wykorzystują technologię organicznych diod elektroluminescencyjnych. W odróżnieniu od tradycyjnych telewizorów LCD, w których podświetlanie odbywa się za pomocą świetlówek LED lub światła białego, telewizory OLED emitują światło bezpośrednio na podstawie elektryczności przechodzącej przez organiczne materiały luminoforowe.

Technologia stojąca za telewizorami OLED daje panelom nieco przewagi w temacie jakości obrazu. Przede wszystkim: to panele OLED oferują najgłębsze i najbardziej naturalne czernie. Wszystko dzięki możliwości wyłączenia pojedynczej diody. To sprawia, że jakość kontrastu jest lepsza niż gdziekolwiek indziej! Ponadto telewizory OLED oferują niezwykle bogatą gamę kolorów oraz znacznie szersze kąty widzenia niż telewizory LCD. Dodatkowym bonusem jest opcja tworzenia przez producentów cienkich i elastycznych ekranów, które przekładają się na telewizory o różnych kształtach i rozmiarach.

Największą bolączką telewizorów OLED po dziś dzień pozostają jednak... ceny. Z każdym rokiem te nieco spadają, jednak telewizory OLED są wyraźnie droższe od większości konkurencji. Na rynku znajdziemy cały szereg modeli od wielu producentów. Najpopularniejsze w tej kategorii od lat pozostają jednak telewizory LG.

Telewizory QLED - nie dajcie się zmylić nazwie!

Telewizory OLED cieszą się ogromną popularnością, ale na rynku dostępne są również modele QLED. Nie mylcie tych dwóch pojęć, jak zamarzyli to sobie marketingowcy. Telewizory QLED to rodzaj telewizorów, które wykorzystują technologię kwantowych kropek (Quantum Dot) do generowania obrazu. Co je wyróżnia?

Kropki kwantowe wykorzystywane do generowania obrazu to emitujące światło nanokryształy, które pozwalają osiągnąć wyjątkowo żywe i nasycone kolory. Pozwalają one także zapewnić szeroki ich gamut, dzięki czemu odwzorowanie barw jest bardziej precyzyjne i oferują więcej odcieni niż kiedykolwiek! To także urządzenia, które potrafią czarować kontrastem. Mimo że nie mają one możliwości całkowitego wygaszenia stref, to dzięki wysokiej jasności wiele obrazów wygląda na nich nadzwyczaj spektakularnie. Zwłaszcza w materiałach które dostępne są z HDR. Miłośnicy telewizorów QLED wskazują także jeszcze jeden ich ważny aspekt: trwałość, zwracając uwagę na awaryjność paneli OLED. Warto jednak mieć na uwadze, że choć telewizory QLED faktycznie robią wrażenie swoją żywotnością, to nowe generacje matryc OLED także się zmieniły i producenci wyleczyli je z problemów wieku dziecięcego już dawno temu!