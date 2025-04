Ekspansja InPost jest imponująca. To strategiczne przejęcie

To bardzo ważny ruch InPostu, który znacząco powiększa zakres swojej działalności.

InPost dokonał strategicznego przejęcia firmy Yodel, znaczącego dostawcy przesyłek w Wielkiej Brytanii. Transakcja ta umacnia InPost jako trzeciego niezależnego operatora logistycznego na brytyjskim rynku, z ambicją osiągnięcia pozycji lidera. Połączenie sił obu firm stworzy ofertę dostaw zarówno do Paczkomatów, jak i pod drzwi klienta, działającą pod jedną marką.

Rafał Brzoska, CEO Grupy InPost, podkreśla, że przejęcie Yodel to kluczowy moment w rewolucjonizowaniu brytyjskiego rynku dostaw. Inwestycja ta znacząco przyspiesza rozwój InPostu w UK, skracając potencjalny organiczny rozwój o około 5 lat. Rynek brytyjski jest dla InPostu rynkiem o największym potencjale w Europie, a firma zamierza przenieść tam swój sprawdzony model logistyczny.

InPost przejmuje Yodel w Wielkiej Brytanii

Przejęcie Yodel umożliwi InPostowi szybką ekspansję, z prognozowanym wzrostem wolumenu do 300 mln przesyłek rocznie i natychmiastowym rozszerzeniem bazy o ponad 700 e-sklepów. InPost przewiduje osiągnięcie około 8% udziału w rynku brytyjskim. W segmencie B2C zaoferuje unikalną dostawę D+1. Przejęcie JLL, spółki matki Yodel, nastąpiło poprzez konwersję długu na kapitał. Do momentu transakcji InPost zapewnił JLL finansowanie w wysokości 106 mln funtów w formie obligacji zamiennych. Przejęcie to bazuje na wcześniejszym partnerstwie z Yodel z października 2024 roku.

Po przejęciu Menzies Distribution w październiku 2024 roku, InPost zyskuje pełną kontrolę nad logistyką w UK. W 2024 roku Grupa InPost odnotowała rekordowe wyniki finansowe, w tym wzrost przychodów o 23,5% r/r do 10,9 mld zł i wzrost wolumenu przesyłek o 22% do 1,1 mld. W Wielkiej Brytanii InPost dostarczył 93,2 mln paczek, podwajając wolumen z 2023 roku, a przychody wzrosły o 164% r/r do ponad 1,2 mld zł. Obecnie InPost posiada w UK niemal 12 800 punktów OOH, w tym 10 000 maszyn Paczkomat, tworząc największą sieć punktów dostaw w kraju.