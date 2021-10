Ekran dotykowy 90 Hz, duża bateria i mocny procesor - Huawei pokazuje Matebooka 14s

Dzisiejsze notebooki dla profesjonalistów muszą spełniać szereg wymagań, aby być atrakcyjnymi dla konsumentów. Wydajność sprzętu to jedno, ale dziś klienci chcą, by taki notebook był także smukły i lekki, oferował długi czas pracy na baterii i jednocześnie - szybko się ładował, miał komplet potrzebnych portów (czemu uległo nawet Apple) oraz wysokiej jakości ekran, kamerkę internetową i głośniki. Słowem - maszyna taka nie może zawodzić w żadnym aspekcie. Dziś firma Huawei zaprezentowała nowy laptop z serii Matebook, przeznaczony właśnie dla profesjonalistów, który, przynajmniej na papierze, ma dosłownie wszystko, czego moglibyśmy od takiego laptopa wymagać.

Huawei Matebook 14s - dane techniczne

dotykowy ekran 2,5K FullView o przekątnej 14,2 cala i rozdzielczości 2520 x 1680, 100% wskaźnik odwzorowywania palety kolorów sRGB oraz obsługa 10-bitowej głębi obrazu, jasność ekranu na poziomie 400 nitów, częstotliwość odświeżania do 90 Hz

Intel Core 11-tej generacji z serii H (i7 lub i5 w zależności od konfiguracji), 16 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz pamięć wewnętrzną o pojemności 1 TB lub 512 GB

dwa porty typu USB-C, port USB 3.2, port HDMI oraz wejście typu minijack (w wariancie z i7 port USB z Thunderbolt 4)

bateria o pojemności 60 Wh, szybkie ładowanie 90 W po USB-C

cztery głośniki i cztery mikrofony, obsługujące system Huawei Sound. Huawei Sound gwarantuje również zaawansowaną rejestrację dźwięków, dzięki redukcji szumów otoczenia wspieranej przez AI, a także 360-stopniową rejestracją dźwięków

podświetlana klawiatura ze skokiem klawiszy na poziomie 1,5 mm

Windows 10 Home (możliwa aktualizacja do Windowsa 11)

Rekomendowana cena MateBook 14s w konfiguracji z procesorem Intel Core i7, pamięcią operacyjną 16 GB oraz pamięcią wewnętrzną o pojemności 1 TB to 7 499 zł. Na polskim rynku dostępny jest też MateBook 14s w konfiguracji z procesorem Intel Core i5, pamięcią operacyjną 16 GB oraz pamięcią wewnętrzną 512 GB w rekomendowanej cenie 5 999 zł oraz w MateBook 14s w konfiguracji z procesorem Intel Core i5, pamięcią operacyjną 8 GB oraz pamięcią wewnętrzną 512 GB. Rekomendowana cena tego wariantu to 4 999 zł.

Wszystkie trzy konfiguracje MateBook 14s można już zamówić w przedsprzedażowej ofercie, która jest dostępna w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia, w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik oraz w Play. Oferta może różnić się w zależności od sklepu – szczegóły znajdują się u partnerów. Regularna sprzedaż nowych laptopów ruszy 15 listopada.

Oprócz tego na rynku pojawia się też nowy monitor - MateView GT 27"

Oprócz laptopa Huawei pokazał też jeszcze jeden produkt, a mianowicie - monitor o przekątnej 27 cali. Posiada on rozdzielczość 2560 × 1440 pikseli w proporcjach 16:9. Potrafi wyświetliść 16,7 mln kolorów, posiada kontrast wynoszący 4000:1 i 90 proc. pokrycie przestrzeni barw DCI-P3. Gracze z pewnością docenią fakt, że może on odświeżać ekran nawet z częstotliwością 165 Hz. Jak widać na zdjęciach, jest on także zakrzywiony (krzywizna o wartości 1500R). Urządzenie posiada też port HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 i USB-C do zasilania.

Nowy monitor Huawei można kupić w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia oraz w RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Morele.net, Neonet, x-kom i Komputronik. Regularna sprzedaż urządzenia ruszy 15 listopada. MateView GT 27” jest już dostępny w przedsprzedaży – do 14 listopada można go zamówić w zestawie ze smartwatchem Huawei Watch GT 2e. Rekomendowana cena urządzenia to 1 699 zł.