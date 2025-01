To narzędzie odmienia życie i staje się jeszcze lepsze. Jeżeli je już znasz, masz kolejny powód do radości, jeżeli nie? Oto nadchodzi nowa era wygody.

Na pewno znacie to uczucie, kiedy po dniu pełnym wrażeń, sprawdzacie zdjęcia, których napstrykaliście całe mnóstwo. Wśród nich jest to jedno, które się podoba najbardziej, ale chyba ręka drgnęła, bo wyszło nieostre. Tak niewiele brakowało... To narzędzie jest spełnieniem marzeń w takich chwilach i stało się jeszcze lepsze.

Topaz Photo AI nie zapomniał o swoich użytkownikach

Jak firma informuje na oficjalnym forum, właśnie wystartowała najświeższa aktualizacja, która szczególnie ucieszy wielu fotografów spragnionych wsparcia dla ich systemów. Ci, którzy już edytor zdjęć posiadają, muszą po prostu wyrazić zgodę na zainstalowanie aktualizacji, zaś ci, którzy się jeszcze wahają, wystarczy, że odwiedzą stronę Photo AI i pobiorą program, który jest dostępny dla Windows i MacOS. Szczególnie zainteresowani powinni być użytkownicy systemów Olympusa.

Narzędzie doskonale pozbywa się szumów ze zdjęcia; TopazLabs

Przede wszystkim, właściciele aparatów Olympusa/OM Digital Solutions OM-1, OM-5 i OM-1 Mark II, mogą w końcu ze spokojem zacząć używać Topaz Photo AI. Od teraz ich bezstratne profile kolorystyczne są w pełni wspierane i jak widać na przykładach podanych na blogu, różnica jest widoczna natychmiast, saturacja uległa znaczącej poprawie i tchnęła życie we wcześniej niedopieszczone kolory. Poza obowiązkowymi poprawkami błędów, nad którymi zespół stale pracuje, dodano wsparcie dla jeszcze jednego systemu. Użytkownicy średnioformatowego aparatu Fujifilm GFX 100s II, również mogą się już brać za aktualizację i cieszyć poprawionymi zdjęciami.

Topaz Photo AI nie zbawi całego świata, ale na pewno uratuje wasze niejedno zdjęcie. Jest to prawdopodobnie jedno z najlepszych zastosowań sztucznej inteligencji. Nie wpływa ono w żaden sposób na artystyczny kierunek obrany przez autora fotografii, lecz pomaga mu zaoszczędzić czas przy okazji odszumiania zdjęcia lub w ogóle je uratować, gdy wyszło nieostre. Co więcej, nie tylko RAW stoi i może nawet dźwignąć rozdzielczość waszych starych fotografii.