Użytkownicy Edge dostaną od Microsoftu 1 GB darmowego VPN

Nasza prywatność to w sieci rzecz coraz trudniejsza do zachowania. Dodatkowo, niestety, coraz częściej zauważamy, że internet nie jest miejscem w pełni międzynarodowym, jak nam się jeszcze jakiś czas temu wydawało, a globalne firmy bardzo chętnie wprowadzają blokady regionalne. Dodatkowo, na informacjach naszym ruchu sieciowym bardzo chętnie położą swoją rękę zarówno prywatne firmy, sprzedające nasze dane, jak i przedstawiciele władzy, którzy mogą chcieć gromadzić o nas informacje. Użytkownicy nie są jednak całkowicie bezbronni, ponieważ w sukurs w takich sytuacjach przychodzą im sieci VPN. Komercyjnie, kupno usługi to dosyć droga zabawa, dlatego VPN w jakiejś formie są często stosowane przez twórców programów, takich jak przeglądarki, jako darmowy, dodatkowy bonus.

Nie inaczej jest w przypadku Edge, który otrzyma 1 GB VPN miesięcznie

Zapewne wielu z was zapaliła się w tym momencie lampka ostrzegawcza. Jako że Microsoft sam lubi zbierać nasze dane, to VPN od tej firmy może budzić kilka wątpliwości. Mam nadzieję, że przynajmniej w części rozwieje je nazwa marki, która weszła we współpracę z Microsoftem by zapewnić usługę dla osób używających Edge'a. Jest nią Cloudflare, czyli firma, która stworzyła m.in. popularny program 1.1.1.1. Fakt, że VPN pochodzi od niej daje nadzieje na to, że dane, o naszej sieciowej aktywności nie będą w żaden sposób kolekcjonowane przez Microsoft (oczywiście, nie bardziej niż to, na co pozwolimy mu, używając przeglądarki Edge).

Póki co usługa VPN jest testowana na kanale dev, stąd wiemy, że każdy użytkownik Edge który zaloguje się w nim na konto Microsoft, otrzyma miesięcznie 1 GB transferu przez VPN. Póki co nie ma informacji, czy Microsoft ma zamiar wypuścić całą usługę VPN ze swoim logo, czy też wsparcie dla sieci prywatnych zakończy się tylko na takiej "wersji demonstracyjnej". Jeżeli zaoferowałby dobrą cenę, myślę, że kilku użytkowników na pewno skusiłoby się na taką opcję.

Źródło