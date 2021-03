Przygotowują eco-bitcoina. Że, przepraszam, co?

Zapewne większość osób śledzących temat kryptowalut zapewne wie, że co jakiś czas wypuszczane są analizy tego, ile bitcoin (czy jakakolwiek inna kryptowaluta) zużywa energii elektrycznej, a przez to, że wciąż korzystamy głównie ze źródeł nieodnawialnych (szczególnie u nas) – jej kopanie zanieczyszcza planetę. Samo kopanie bitcoina zużywa już dziś tyle energii co państwo rozmiarów Grecji, a wraz ze wzrostem ceny kryptowaluty, zwiększa się też i zanieczyszczenie, ponieważ coraz więcej osób chce kopać i dla coraz większej rzeszy ludzi jest to opłacalne. Czy w tym temacie coś może się zmienić? Takiego zdania jest grupa, która stworzyła pierwszą na świecie ekologiczną koparkę kryptowalut.

Ekologiczny Bitcoin jest w ogóle możliwy?

Jak donosi Techradar, dwie firmy – Argo i DMG – podpisały wstępny protokół ustaleń, na bazie którego możemy się dowiedzieć, że planują one stworzyć koparkę kryptowalut w stu procentach opartą o odnawialne źródło energii. Póki co koncept jest utworzony wyłącznie na papierze, ale już teraz twórcy zapowiadają, że może być to pierwszy krok w kierunku zwalczenia najważniejszej wady kryptowalut, czyli negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Rozwiązanie problemu zmian klimatycznych jest priorytetem dla Argo, a współpraca z DMG w celu stworzenia pierwszej „zielonej” koparki bitcoinów jest ważnym krokiem w kierunku ochrony naszej planety teraz i dla przyszłych pokoleń

– Peter Wall, CEO Argo Blockchain