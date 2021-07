Czy komukolwiek w Polsce pomoże Alexa? Sprawdzamy głośnik Amazon Echo 4

Echo 4 – jakość dźwięku

Kluczowymi cechami głośnika są oczywiście efektywność mikrofonów (wspartych algorytmami) i jakość dźwięku. Moje wrażenia, podobnie jak innych użytkowników, są słodko-gorzkie. Trudno cokolwiek zarzucić mocy i czystości brzmienia głośnika, które zaskoczy każdego, kto nie miał okazji go wcześniej usłyszeć. Wykorzystując podłoże (blat biurka, stołu, szafki, komody) Echo 4 wzmacnia generowane przez głośnik basy, dzięki czemu całość nabiera głębi i staje się naprawdę przyjemne dla ucha.

Co ważne, średnie i wysokie tony nie są przez bas zagłuszane, dlatego wyraźnie słyszymy parte smyczków czy wokal w bardziej skomplikowanych utworach. To, co nie zaskakuje, to płynący z jednego źródła dźwięk, który nie zastąpi zestawu stereo. Można użyć dwóch głośników Echo, by stworzyć stereofoniczną parę, ale samodzielnie nie zdoła on grać tak dobrze, by nas oszukać.

Jak działają mikrofony w Echo 4?

W kontekście mikrofonów sytuacja jest dość skomplikowana. W Sieci nie brakuje narzekań na to, że głośnik nie zawsze reaguje na hasło „Alexa”, gdy je wypowiadamy, a omyłkowo zaczyna nasłuchiwać po tym, gdy podobna fraza padnie z ust bohatera oglądanego filmu czy w radiu. W porównaniu do Google Home oraz Google Nest Hub faktycznie wypada nieco gorzej, więc rzeczywiście niezbędna jest delikatna optymalizacja tej funkcji, ale zastanawia mnie czy to kwestia sprzętu, czy oprogramowania, bo jeśli to pierwsze, to Amazon już nic na to nie poradzi.